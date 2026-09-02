Este miércoles, 2 de septiembre de 2026, en España, las acciones del banco BBVA (BBVA)se negocian a 24,98 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 312.049. Esta cifra refleja una variación del 0,48% en comparación con el día previo.

En los últimos 10 días, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mostró un comportamiento irregular y lateral, con igual número de avances y retrocesos y sin jornadas estables; el periodo cerró con un leve repunte tras una breve racha bajista.

La variación del BBVA durante la última semana

La volatilidad económica de BBVA en la última semana se ha situado en 14.91%, mientras que su volatilidad anual ha sido de 28.87%. Al comparar estas cifras, podemos observar que 14.91% es menor que 28.87%, lo que indica que el comportamiento de BBVA en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con el año anterior. Esto sugiere que, a corto plazo, la acción ha experimentado menos variaciones y un comportamientomás predecible.

Cotización histórica de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 25,07 euros el y un mínimo de 17,34 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de BBVA?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 10.05B, que se obtiene un fondo de inversión.

La historia de BBVA

BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) es una entidad financiera española del Ibex 35 con sede social en Bilbao y centro corporativo en Madrid. Se dedica a la banca universal, ofreciendo cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, inversión y seguros para particulares y empresas.

Su línea de negocio abarca banca minorista, comercial y corporativa, además de gestión de activos y banca de inversión. Opera principalmente en España, México (BBVA México), Turquía (Garanti BBVA) y varios países de Sudamérica; nació en 1999 por la fusión de BBV y Argentaria y es referente en banca digital y sostenibilidad.

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