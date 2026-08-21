La cotización de las activos del banco Banco Santander (SAN) en la apertura de mercados en España este viernes, 21 de agosto de 2026 es de 12,37 euros y documentan un total de 341.508 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo exhibe una modificación de del 1,19%.

En los últimos 10 días, la cotización de Banco Santander registró mayormente descensos, con breves repuntes y un cierre al alza, reflejando una tendencia bajista en el periodo.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Banco Santander durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica del Banco Santander se ha situado en un 16.72%, mientras que su volatilidad anual se ha registrado en un 29.79%. Dado que el 16.72% es menor que el 29.79%, podemos concluir que el comportamiento del banco ha sido mucho más estable en esta última semana en comparación con el año anterior, reflejando una disminución en las variaciones de su desempeño económico.

Cotización histórica de Banco Santander

Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 12,91 euros el y un mínimo de 9,13 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco Santander?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras restar todos sus gastos, la ganancia final de la empresa asciende a 12.57B, que se traduce en un fondo de inversión.

La historia de Banco Santander

Banco Santander es un grupo financiero internacional con domicilio social en Santander y sede operativa en Boadilla del Monte (Madrid). Se dedica a la banca y los servicios financieros, “produce” productos como cuentas, créditos, hipotecas, ahorro, inversión, seguros y pagos para particulares y empresas.

Su negocio se organiza en banca minorista y comercial, banca de inversión (Santander CIB) y financiación al consumo (Digital Consumer Bank), con presencia destacada en Europa y América. Fundado en 1857, cotiza en la Bolsa de Madrid (ticker: SAN) y forma parte del IBEX 35; su presidenta es Ana Botín.

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