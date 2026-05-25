En la apertura de mercados de este lunes, 25 de mayo de 2026, en España, las acciones del banco Banco Santander (SAN) en el IBEX 35 se negocian a 10,67 euros y registran un volumen de 1115217 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del 2,3% en comparación con el día previo.

En los últimos 10 días, Banco Santander mostró volatilidad: cinco subidas y cinco bajadas, con una racha alcista de tres días en la mitad, correcciones posteriores y un cierre al alza que deja un balance casi plano.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Banco Santander durante la última semana

La volatilidad económica del Banco Santander en la última semana ha sido del 29.5646%, mientras que su volatilidad anual se sitúa en el 29.6159%. Dado que la volatilidad de la última semana (29.5646%) es menor que la anual (29.6159%), se puede inferir que su comportamiento es mucho más estable en este periodo en comparación con el año pasado. Esto sugiere que en la última semana ha habido menos variaciones en su rendimiento.

Cotización histórica de Banco Santander

Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,03 euros el y un mínimo de 9,13 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco Santander?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por su parte, la ganancia final es de 12.57B, que se obtiene como un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Banco Santander

Banco Santander es un grupo financiero español con sede social en Santander y centro corporativo en Boadilla del Monte (Madrid). Se dedica a la banca universal y ofrece productos y servicios financieros como cuentas, préstamos, hipotecas, tarjetas, seguros, fondos, pagos y banca de inversión.

Su negocio se organiza en Banca Minorista y Comercial, Digital Consumer Bank, Corporate & Investment Banking, Wealth Management & Insurance y Payments (PagoNxt). Fundado en 1857, cotiza en las bolsas españolas (ticker: SAN) e integra el Ibex 35, con presencia destacada en Europa y América y más de 150 millones de clientes.