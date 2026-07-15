Este miércoles, 15 de julio de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 88.96 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra expresa una variación de 0,45%.

En la última semana, la cotización Euro/rublo ruso subió 2.19%, pero en el último año acumula -9.51%, señalando un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

La cotización de la moneda rublo hoy ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este aumento en su valor sugiere que el rublo está recuperando terreno frente a otras divisas en los últimos días.

A pesar de la mejora en la cotización, es importante monitorear factores económicos que puedan influir en esta tendencia. La estabilidad futura del rublo dependerá de diversas variables del mercado y el contexto económico global.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso, con un 13.02% comparado con la volatilidad anual del 12.99%, indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 99,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 82,4 RUB, según los últimos datos registrados.