Este lunes, 13 de julio de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 87.793 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra expresa una variación de 0,01%.

La cotización EUR/RUB registró un leve avance en la última semana de 0.61%, pero en el último año acumula una caída de -11.06%, lo que indica una tendencia bajista de fondo pese al repunte reciente.

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

Hoy, la cotización del rublo muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, reflejando un leve aumento en su valor. Esta mejora sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, que podría estar impulsada por factores económicos favorables.

La estabilidad de la cotización del rublo en los días anteriores resalta un cambio en la percepción del mercado, lo que podría atraer a más inversores y generar un ambiente económico más optimista.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y rublo ruso ha sido del 10.32%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 12.92%.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 99,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 82,4 RUB, según los últimos datos registrados.