Buenas noticias para millones de jubilados: estas son todas las pensiones que recibirán un aumento en 2026 (foto: archivo).

La Seguridad Social confirmó una noticia clave para miles de trabajadores en España. Quienes hayan nacido entre 1960 y 1970 podrán acceder al 100% de la pensión contributiva, siempre que cumplan con los requisitos de edad y cotización vigentes en 2026.

La medida se enmarca en la recta final del período transitorio hacia la jubilación plena a los 67 años.

El acceso al importe íntegro de la pensión representa uno de los principales objetivos de los trabajadores al final de su vida laboral.

Por ese motivo, la confirmación genera expectativas entre quienes se encuentran próximos al retiro y buscan planificar con mayor certeza su situación económica futura.

La pensión de jubilación constituye una de las prestaciones centrales del sistema de Seguridad Social. En la mayoría de los casos, se convierte en el ingreso principal tras el cese de la actividad laboral, por lo que alcanzar el 100% de la base reguladora resulta determinante para sostener el nivel de vida.

En 2026, el sistema permitirá a los trabajadores que alcancen la edad legal ordinaria y acrediten los años necesarios de cotización jubilarse sin recortes. Este escenario beneficia de forma directa a los nacidos durante la década del sesenta.

¿Quiénes podrán acceder al 100% de la pensión en 2026?

La Seguridad Social estableció que, durante 2026, la edad legal de jubilación será de 66 años y 10 meses para quienes no alcancen el período completo de cotización. Sin embargo, quienes acrediten 38 años y 3 meses o más podrán jubilarse a los 65 años con el 100% del haber.

Alerta jubilados y pensionistas: desde enero deberán presentar este documento o perderán su pensión indefinidamente (foto: archivo).

Este esquema alcanza a los trabajadores nacidos entre 1960 y 1970, que comenzarán a cumplir la edad ordinaria de retiro. En especial, quienes nacieron en 1962 estarán entre los primeros en acceder a este beneficio, siempre que cumplan con los años exigidos de aportes.

En caso de no alcanzar el período de cotización requerido, el trabajador deberá esperar hasta los 66 años y 10 meses para jubilarse sin penalización. No obstante, la jubilación anticipada seguirá habilitada desde los 63 años para quienes superen el umbral de cotización establecido.

Requisitos clave para cobrar el 100% de la pensión en 2026:

Tener 65 años y 38 años y 3 meses cotizados, o

Tener 66 años y 10 meses con menor cotización

Haber cotizado al menos 15 años en total

Contar con 2 años cotizados dentro de los últimos 15

Estar dado de alta en la Seguridad Social al solicitar la jubilación

¿Cómo queda el calendario definitivo de jubilación en España?

El sistema actual responde a la reforma aprobada en 2011, que fijó un período transitorio entre 2013 y 2027 para elevar progresivamente la edad legal de jubilación hasta los 67 años. El año 2026 se presenta como una etapa clave, al acercarse al cierre de ese proceso.

Es oficial | Habrá nuevas normas de jubilación bajo Claudia Sheinbaum: qué sucederá con la edad de retiro (foto: archivo).

Durante este período, el acceso a la jubilación a los 65 años queda condicionado a la cantidad de años cotizados. Quienes no cumplan con ese requisito deberán jubilarse a una edad superior, aunque sin perder el derecho al 100% si respetan los plazos legales.

Evolución de la edad legal de jubilación

Año Edad legal Años cotizados para jubilarse a los 65 2024 66 años y 6 meses 38 años o más 2025 66 años y 8 meses 38 años y 3 meses o más 2026 66 años y 10 meses 38 años y 3 meses o más 2027 67 años 38 años y 6 meses o más

El calendario confirma que 2026 será uno de los últimos años en los que una parte significativa de los trabajadores podrá retirarse antes de los 67 años sin recortes.

Para los nacidos entre 1960 y 1970, la planificación anticipada y el control de los años cotizados resultarán determinantes para acceder al 100% de la pensión.