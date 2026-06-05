En un momento en el que Acciona está evaluando distintas alternativas para su filial renovable, Acciona Energía anunció el acuerdo alcanzado con para la venta de 64MW activos hidráulicos en España con White Summit Capital, gestora de infraestructuras para la transición energética.

La operación está valorada en 66 millones de euros sin que exista deuda en el perímetro, según el comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La empresa de la familia Entrecanales explicó que la cartera comprende 17 centrales minihidráulicas en Navarra y una en La Rioja, con capacidades que oscilan entre 1MW y 6,2MW y acuerdos de concesión a largo plazo. El cierre de la transacción se materializará en las próximas semanas con una plusvalía estimada de 55 millones de euros.

Lo cierto es que la venta supone un nuevo avance en la estrategia de rotación selectiva de activos de Acciona Energía, “orientada a maximizar el valor de sus proyectos y optimizar la asignación de capital, al tiempo que refuerza la posición financiera de la compañía”.

Asimismo, vale recordar que desde 2024, la compañía alcanzó acuerdos para la venta de casi 2,7GW de capacidad renovable en España, Perú, Costa Rica, Sudáfrica, Estados Unidos y México, que en conjunto suman casi 3.300 millones de euros.

Con todo, precisamente fue en México donde Acciona Energía protagonizó una de las operaciones de mayor envergadura cuando acordó con Mexico Infrastructure Partners (MIP), la venta de una participación del 49% en su cartera fotovoltaica de 1,3 gigavatios en Estados Unidos, y la totalidad de dos parques eólicos en México con 321 megavatios.

La operación se cerró 1.000 millones de dólares, que al cambio del momento representan unos 860 millones de euros.

Así las cosas, para Renta 4 se trata de una noticia positiva, aunque con impacto limitado en cotización por el reducido tamaño de la transacción. Destaca también que la rotación de activos se enmarca dentro de la estrategia del Grupo orientada a cristalizar valor.

Los analistas del banco de inversión español aseguran que la valoración implícita alcanzada (1,03 millones de euros por MW) resulta inferior a las operaciones de hidráulica más recientes, ya que en marzo de 2024 vendió 175 MW por 293 millones, operación que se traduce en 1,67 millones por MW y en y en noviembre de ese mismo año completó la venta de 626 MW a Endesa por 1,6 millones por MW.

“No obstante, los activos de esta operación podrían contar con menores vidas medias de concesión remanentes que los activos incluidos en transacciones previas, lo que justificaría un múltiplo más conservador”, sostienen los analistas de Renta 4, quienes reiteran la recomendación de `mantener´, con un precio objetivo de 23 euros por acción.

Acciona Energía seguirá en bolsa

La nueva estrategia a implementar en la filial de renovables de Acciona, plantea dudas a los inversores sobre el rumbo que terminará tomando la compañía. Entre ellas destaca si Acciona Energía continuará cotizando en el mercado bursátil.

Incógnita que le plantearon a José Manuel Entrecanales, presidente ejecutivo y CEO de Acciona, y cuya familia controla el 91,1% de Acciona Renovables, en la Junta Anual de Accionistas. La respuesta del empresario fue categórica al descartar definitivamente la posibilidad de excluir de Bolsa a la filial de energía.

Esta afirmación echaría por tierra las versiones según las cuales Acciona está evaluando con Goldman Sachs y con Citi para quitar del recinto a su principal activo en renovables.

Con todo, Cinco Días en su edición de hoy asegura que Entrecanales reveló la contratación de un banco de inversión para que les asesore. En concreto, el medio asegura que Acciona contactó a varios inversores a través de Goldman Sachs y Citi para que le hagan llegar expresiones de interés (EOI, por sus siglas en inglés) para una eventual desinversión. También aclara que un portavoz de Acciona declinó hacer comentarios sobre esta información.

Estas especulaciones se explican por el malestar de los accionistas minoritarios que ven cómo su inversión en la renovable se desvalorizó desde que Acciona Renovable comenzó a cotizar en la Bolsa cinco años atrás con un precio de salida de 26,73 euros, y que ese día terminó cerrando con una valoración del 7% al alcanzar los 28,69 euros por acción.

En la sesión de hoy, si bien los títulos suben un 0,40% pasadas las 15:00 hs, el precio está muy lejos de su debut ya que se están comercializando a 22,68 euros. Para colmo, en lo que va de año la acción se revaloriza apenas un 0,71% contando la cotización actual.

Citi, aunque duda con Acciona, también sube el precio de Acciona Energía

El banco estadounidense mantiene su recomendación neutral sobre Acciona Energía, pero eleva su precio objetivo desde los 22 hasta los 23,40 euros por acción, lo que se traduce en un modesto potencial del 2,6%. Reitera su recomendación de `neutral´.

En cuanto Acciona, el Citi conserva su consejo de venta, si bien mejora con fuerza su valoración al elevar el precio objetivo desde 135 hasta 184 euros, lo que sigue siendo insuficiente para ver potencial en este valor del Ibex 35, que pasadas las 15:00 hs cotiza en 246,80 euros. Mantiene su consejo de `vender´.

En lo que respecta a Acciona Energía el Citi se mantiene a la espera de claridad estratégica. “Al analizar otras empresas de energías renovables cotizadas, la rentabilidad subyacente, el panorama competitivo, las narrativas políticas y el sentimiento de los inversores mejoraron recientemente, y el mercado está dispuesto a descontar un crecimiento futuro no garantizado en EDPR/Orsted”, asegura en su informe.

Para los analistas del banco, Acciona Energía “sigue siendo la excepción, dada su cotización minoritaria muy ilíquida y su balance restrictivo, que impulsó la venta de activos en lugar del crecimiento orgánico y la inversión de capital”. Y añaden que “la estructura de capital actual es insostenible a largo plazo”.

“Vemos varias opciones estratégicas potenciales sobre la mesa que deberá decidir el accionista mayoritario Acciona, entre las que se incluyen la adquisición de acciones minoritarias, una fusión Acciona/Acciona Energía, la venta de Acciona Energía o incorporación de un socio inversor, la ampliación de capital en Acciona Energía, o no hacer nada”, concluyen.