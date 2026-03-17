El alivio económico que muchos propietarios esperaban para este mes ha sufrido un frenazo inesperado. El euríbor a doce meses, el indicador de referencia para la mayoría de las hipotecas variables en España, ha iniciado una escalada que rompe la tendencia a la baja de los últimos meses. Durante marzo, la tasa diaria llegó a escalar hasta el 2,547 %, situando la media provisional del mes en un 2,397 %. Esta cifra es prácticamente idéntica al 2,398 % registrado en marzo de 2025, lo que neutraliza cualquier posibilidad de rebaja significativa en las cuotas para quienes revisen su préstamo de forma anual. La consecuencia directa de este repunte es que las hipotecas dejarán de abaratarse. Para un préstamo medio de 150.000 euros a 25 años con un diferencial del 1 %, la cuota apenas variará unos céntimos, pasando de los 742,75 euros a los 742,67 euros actuales. En términos prácticos, el ahorro anual será inferior a un euro. En casos de préstamos de mayor cuantía, como uno de 300.000 euros con las mismas condiciones, el beneficio para el usuario no superará los 4 euros al año, una cifra insignificante frente a las expectativas de alivio financiero que se proyectaban a principios de año. El Euribor, conocido en inglés como Euro Interbank Offered Rate, es el tipo de interés al que los bancos europeos se prestan dinero entre sí. Del mismo modo que las personas y las empresas acuden a una entidad financiera para obtener un préstamo, los propios bancos también recurren a sus pares cuando necesitan liquidez, pagando un interés por los fondos que reciben. Este intercambio de dinero entre entidades bancarias recibe el nombre de mercado interbancario. El Euribor se comenzó a utilizar en 1999 y se calcula cada día mediante un procedimiento que prioriza al máximo las operaciones reales realizadas por los bancos en distintos plazos: una semana, un mes, tres meses, seis meses y un año. Para elaborarlo, las principales entidades bancarias de la eurozona comunican el tipo de interés interbancario que aplicaron el día anterior. A continuación, el Instituto Europeo de Mercados Monetarios elimina el 15 % de los datos más altos y el 15 % de los más bajos, y calcula la media aritmética sobre el 70 % restante. Ese promedio es el valor oficial del Euribor.