El euríbor, utilizado en España para calcular las hipotecas a interés variable, ha cerrado diciembre con una tasa media del 2,256%, encadenando su quinto mes consecutivo de subidas y marcando su nivel mensual más alto desde marzo. Sin embargo, pese a este repunte de final de año, el indicador ha terminado 2025 por debajo del nivel con el que cerró el ejercicio anterior.

Esta evolución permite que las hipotecas variables con revisión anual sigan abaratándose, aunque el alivio para los hogares será más moderado que en meses previos. En el conjunto del año, el euríbor se ha reducido en 0,18 puntos, al pasar del 2,436% de diciembre de 2024 al 2,256% actual.

Evolución del euríbor en 2025

El euríbor comenzó 2025 con una tasa media del 2,525 %, la más elevada del año. A partir de entonces inició un camino descendente :

Febrero : descenso al 2,407%.

Marzo : nueva caída hasta el 2,398%.

Abril : baja al 2,143%.

Mayo : se sitúa en el 2,081%.

Junio : repite en el 2,081%.

Julio: marca el mínimo anual, con un 2,079%.

Desde ese punto, el indicador inició una fase de repuntes suaves:

Agosto : repunte al 2,114%.

Septiembre : sube al 2,172%.

Octubre : avanza hasta el 2,187%.

Noviembre : continúa al alza y alcanza el 2,217%.

Diciembre: cierra el año en el 2,256%, encadenando varios meses consecutivos de subidas.

El euríbor sube en diciembre al 2,256 %, pero cae en el año y sigue abaratando hipotecas. (Fuente: archivo). Fuente: narrativas-spin-es

Impacto en las hipotecas variables

La caída acumulada del euríbor en el conjunto del año propiciará un nuevo alivio para los hipotecados con revisión anual, que son la mayoría en España. Para una hipoteca media de unos 150.000 euros a 25 años, con un interés del 1% sobre el euríbor, el ahorro será de unos 150 euros al año.

En el caso de un préstamo de 300.000 euros en las mismas condiciones, el ahorro puede alcanzar los 25 euros mensuales, o unos 300 euros al año. En cambio, las hipotecas con revisión semestral, menos frecuentes, volverán a encarecerse por tercer mes consecutivo, ya que en junio la tasa media del euríbor era inferior a la actual, del 2,081%.

El euríbor sube en diciembre al 2,256 %, pero cae en el año y sigue abaratando hipotecas. (Fuente: archivo). Fuente: Shutterstock Shutterstock

Previsiones de los expertos para 2026

Singular Bank

En declaraciones a EFE, el director de Análisis de Renta Variable de Singular Bank, Nicolás López, ha asegurado que a mitad de año se marcó un punto de inflexión en el euríbor, ya que tras una tendencia bajista continuada, el mercado cambió su expectativa de recortes de tipos por parte del Banco Central Europeo (BCE), lo que provocó que el indicador entrara en una fase de “suave repunte”.

No obstante, prevé que, al no esperarse un gran ciclo de subidas, el indicador tienda a estabilizarse en 2026 entre el 2,25 y el 2,50%.

iAhorro

Los expertos de iAhorro coinciden en que 2025 ha sido un año de clara estabilización del euríbor, muy condicionada por la política monetaria del BCE y el parón en las bajadas de tipos durante la segunda mitad del año. Para las familias, esto supone menos sobresaltos, aunque también menos bajadas de cuota, e incluso algunas subidas poco significativas. De cara a 2026, anticipan un entorno de baja volatilidad, influido por el BCE y la inflación en la eurozona.

Kelisto

Kelisto considera que en 2025 se ha confirmado que el gran ajuste monetario ya ha quedado atrás, pero que una bajada de tipos aún está lejos. En su opinión, el euríbor se mantendrá en niveles similares a los actuales durante los primeros meses de 2026, lo que podría provocar subidas en las hipotecas variables con revisión anual de cara a la próxima primavera.

Ebury

En la misma línea de Kelisto, los expertos de Ebury tampoco prevén movimientos agresivos en los primeros meses de 2026 ante la expectativa de estabilidad en los tipos del BCE.