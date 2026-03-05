La gestión de una herencia suele implicar un proceso legal y administrativo que va más allá del impacto emocional que provoca el fallecimiento de un familiar. En España, la transmisión del patrimonio está regulada por normas civiles, fiscales y registrales que determinan cómo deben formalizarse los bienes heredados antes de que los nuevos titulares puedan disponer plenamente de ellos. Uno de los casos más frecuentes es el de la venta de una vivienda heredada, una operación que no siempre puede realizarse de forma inmediata. Aunque los herederos adquieren los bienes desde el momento del fallecimiento, la ley exige completar varios trámites previos, como la aceptación de la herencia, el pago de impuestos y la inscripción en el Registro de la Propiedad, antes de poder vender el inmueble con plena seguridad jurídica. La legislación española establece que los herederos adquieren los bienes desde el fallecimiento del causante. Sin embargo, para poder vender una vivienda heredada, es imprescindible completar previamente la aceptación de la herencia. Este proceso suele formalizarse ante notario mediante la escritura de aceptación y adjudicación de herencia, documento que identifica a los herederos y determina qué bienes corresponden a cada uno. Sin este paso previo, el heredero no puede actuar plenamente como propietario del inmueble. Además, una vez aceptada la herencia, el inmueble debe inscribirse en el Registro de la Propiedad a nombre de los nuevos titulares. Solo cuando esta inscripción está completada se puede formalizar una venta con plena seguridad jurídica. Mientras la vivienda siga inscrita a nombre del fallecido, cualquier intento de compraventa quedará bloqueado, ya que el registro exigirá que la titularidad se actualice antes de inscribir la transmisión. Cuando una vivienda es heredada por varias personas, se genera una situación jurídica conocida como comunidad hereditaria. En este escenario, todos los coherederos pasan a ser copropietarios del inmueble según su participación en la herencia. Esto implica que ninguno de los herederos puede vender la vivienda por su cuenta. Para realizar la operación es necesario el consentimiento de todos los titulares del inmueble. Si no existe acuerdo entre los copropietarios, la venta puede quedar paralizada. En estos casos existen mecanismos legales como la extinción de condominio o la división judicial de la cosa común, que permiten resolver el conflicto cuando no se alcanza una solución consensuada. En determinados casos, un juez puede ordenar la venta del inmueble en subasta pública para repartir posteriormente el importe entre los herederos según su participación. Sin embargo, este procedimiento suele ser más largo y costoso que una venta acordada entre las partes. Otro de los factores que puede impedir la venta inmediata de una vivienda heredada son los impuestos asociados a la herencia. El principal es el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD), que grava la transmisión del patrimonio tras el fallecimiento. El plazo general para presentar este impuesto es de seis meses desde la fecha de fallecimiento, aunque es posible solicitar una prórroga de otros seis meses si se solicita dentro de los primeros cinco meses. Además del Impuesto de Sucesiones, también debe liquidarse la plusvalía municipal, conocida oficialmente como Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU). Este tributo grava el aumento de valor del suelo urbano y también suele tener un plazo de seis meses desde el fallecimiento. Hasta que estos impuestos no se liquiden correctamente, no podrá completarse la inscripción de la vivienda en el Registro de la Propiedad, lo que impide formalizar la compraventa del inmueble. En caso de que la vivienda heredada se venda posteriormente, el heredero deberá declarar en el IRPF la ganancia patrimonial obtenida, calculada como la diferencia entre el valor declarado en la herencia y el precio final de venta del inmueble. Cuando la venta de una vivienda heredada no puede realizarse, lo primero es analizar en qué fase del proceso se encuentra la herencia. En muchos casos, el problema se debe a que aún no se ha formalizado la aceptación de la herencia o a que el inmueble sigue inscrito a nombre del fallecido. Completar los trámites notariales, liquidar los impuestos correspondientes y actualizar la titularidad en el Registro de la Propiedad suele ser suficiente para desbloquear la operación. En situaciones más complejas, como los desacuerdos entre herederos, puede ser necesario recurrir a soluciones legales como la extinción de condominio o incluso a la vía judicial. Aunque vender una vivienda heredada en España es perfectamente posible, el proceso requiere cumplir una serie de pasos legales, fiscales y registrales que garantizan la seguridad jurídica de la operación y la correcta transmisión del inmueble.