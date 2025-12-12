El mayor número de concursos se registró en el tercer trimestre de 2025 en Cataluña (3968) y representaron el 23% del total nacional.

Los concursos de acreedores presentados en los órganos judiciales crecieron en el tercer trimestre de este año un 35,9% con respecto al mismo periodo del año anterior, un repunte que obedece al incremento del 43% en los de personas naturales no empresarios, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) divulgados este viernes.

Por el contrario, los concursos de personas naturales empresarios disminuyeron un 6,5%.

El número total de concursos presentados en el tercer trimestre de este año en los juzgados de lo Mercantil ascendió a 17.223, marcando una inflexión respecto al segundo trimestre de este 2025.

Este es el primer descenso intertrimestral en cifras absolutas de los concursos de acreedores presentados desde el tercer trimestre de 2024, ya que en el último de ese año aumentaron hasta totalizar 16.457, y en el primero y en el segundo del año en curso se situaron en 18.017 y 18.106, respectivamente.

El mayor número de concursos se registró en el tercer trimestre de 2025 en Cataluña (3968) y representaron el 23% del total nacional; seguida de la Comunidad de Madrid, con 3364; Andalucía, con 2505; y la Comunidad Valenciana, con 1877.

Durante el tercer trimestre de 2025, se presentaron 1134 concursos por parte de personas jurídicas, un 5,4% menos que en el mismo periodo de 2024.

Cataluña fue la comunidad autónoma donde se registraron más concursos de este tipo -301 que suponen el 26,5% del total-; seguida de la Comunidad de Madrid, con 209; Andalucía, con 183; y la Comunidad Valenciana, con 137.

Los concursos presentados por personas naturales empresarios (601) cayeron un 6,5% con respecto al mismo periodo del año anterior y Cataluña concentró el 57,73% del total, con 347; seguida de la Comunidad de Madrid, con 59; y la Comunidad Valenciana, con 44.

Los concursos presentados por personas naturales no empresarios sumaron 15.488 y aumentaron un 43% con respecto al tercer trimestre de 2024.

Cataluña se situó también en estos procedimientos a la cabeza, con 3.320 (el 21,43% del total nacional); seguida de la Comunidad de Madrid, con 3096; y Andalucía, con 2305.

En el tercer trimestre de este 2025, el número de concursos declarados en los juzgados de lo mercantil fue de 12.092, un 22% más que un año antes.

A fase de convenio llegaron 44 concursos, un 2,2% menos que hace un año; mientras que iniciaron la fase de liquidación 901, un 49,4% más que en el mismo trimestre de 2024.

También se presentaron 90 expedientes de modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo (ERE), un 25% más que en el mismo periodo del año anterior.

