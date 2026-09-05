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Este domingo, 6 de septiembre de 2026, el precio medio de la energía en España alcanzará los 140.01 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 138 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el domingo 6 de septiembre?
En el domingo, 6 de septiembre de 2026, las horas más elevadas para el uso de la luz se registrarán de 21:00 a 22:00 de la noche, con un precio de 246,75 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más caras:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 21:00 a 22:00
|246.75 euros
|De 22:00 a 23:00
|231.28 euros
|De 20:00 a 21:00
|231.16 euros
|De 23:00 a 24:00
|222.93 euros
|De 19:00 a 20:00
|219.02 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el domingo 6 de septiembre?
Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 12:00 a 13:00 de la mañana, donde el precio será solamente de 0 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 12:00 a 13:00
|0.0 euros
|De 13:00 a 14:00
|0.01 euros
|De 15:00 a 16:00
|0.4 euros
|De 11:00 a 12:00
|0.45 euros
|De 14:00 a 15:00
|0.51 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|207.39
|De 1:00 a 2:00
|205.94
|De 2:00 a 3:00
|202.96
|De 3:00 a 4:00
|200.87
|De 4:00 a 5:00
|197.35
|De 5:00 a 6:00
|195.41
|De 6:00 a 7:00
|195.39
|De 7:00 a 8:00
|199.27
|De 8:00 a 9:00
|192.44
|De 9:00 a 10:00
|108.89
|De 10:00 a 11:00
|28.79
|De 11:00 a 12:00
|0.45
|De 12:00 a 13:00
|0.0
|De 13:00 a 14:00
|0.01
|De 14:00 a 15:00
|0.51
|De 15:00 a 16:00
|0.4
|De 16:00 a 17:00
|20.07
|De 17:00 a 18:00
|96.63
|De 18:00 a 19:00
|156.42
|De 19:00 a 20:00
|219.02
|De 20:00 a 21:00
|231.16
|De 21:00 a 22:00
|246.75
|De 22:00 a 23:00
|231.28
|De 23:00 a 24:00
|222.93
Recomendaciones para no pagar de más en la próxima factura de luz
- Apaga la Luz: evita gastos innecesarios apagando las luces de las cuartos cuando no estés en ellas.
- Cámbiate a focos de bajo consumo: cambiar las luces por LED puede ayudarte a ahorrar hasta un 75% en el consumo de electricidad.
- Haz lavados más grandes: no utilices el lavarropas si vas a lavar pocas cosas. Si haces una carga completa ahorrarás electricidad al mismo tiempo que ahorras también en agua.
- Revisa el congelador: las placas de hielo que se forman generan un aislamiento que puede aumentar tu factura de luz hasta en un 20%.
Contenido generado por inteligencia artificial.