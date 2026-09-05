Este domingo, 6 de septiembre de 2026, el precio medio de la energía en España alcanzará los 140.01 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 138 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el domingo 6 de septiembre?

En el domingo, 6 de septiembre de 2026, las horas más elevadas para el uso de la luz se registrarán de 21:00 a 22:00 de la noche, con un precio de 246,75 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más caras:

Franja horaria Precio por MWh De 21:00 a 22:00 246.75 euros De 22:00 a 23:00 231.28 euros De 20:00 a 21:00 231.16 euros De 23:00 a 24:00 222.93 euros De 19:00 a 20:00 219.02 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el domingo 6 de septiembre?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 12:00 a 13:00 de la mañana, donde el precio será solamente de 0 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 12:00 a 13:00 0.0 euros De 13:00 a 14:00 0.01 euros De 15:00 a 16:00 0.4 euros De 11:00 a 12:00 0.45 euros De 14:00 a 15:00 0.51 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 207.39 De 1:00 a 2:00 205.94 De 2:00 a 3:00 202.96 De 3:00 a 4:00 200.87 De 4:00 a 5:00 197.35 De 5:00 a 6:00 195.41 De 6:00 a 7:00 195.39 De 7:00 a 8:00 199.27 De 8:00 a 9:00 192.44 De 9:00 a 10:00 108.89 De 10:00 a 11:00 28.79 De 11:00 a 12:00 0.45 De 12:00 a 13:00 0.0 De 13:00 a 14:00 0.01 De 14:00 a 15:00 0.51 De 15:00 a 16:00 0.4 De 16:00 a 17:00 20.07 De 17:00 a 18:00 96.63 De 18:00 a 19:00 156.42 De 19:00 a 20:00 219.02 De 20:00 a 21:00 231.16 De 21:00 a 22:00 246.75 De 22:00 a 23:00 231.28 De 23:00 a 24:00 222.93

Recomendaciones para no pagar de más en la próxima factura de luz

Apaga la Luz: evita gastos innecesarios apagando las luces de las cuartos cuando no estés en ellas.

Cámbiate a focos de bajo consumo: cambiar las luces por LED puede ayudarte a ahorrar hasta un 75% en el consumo de electricidad.

Haz lavados más grandes: no utilices el lavarropas si vas a lavar pocas cosas. Si haces una carga completa ahorrarás electricidad al mismo tiempo que ahorras también en agua.

Revisa el congelador: las placas de hielo que se forman generan un aislamiento que puede aumentar tu factura de luz hasta en un 20%.

Contenido generado por inteligencia artificial.