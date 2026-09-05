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Este domingo, 6 de septiembre de 2026, el precio medio de la energía en España alcanzará los 140.01 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 138 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el domingo 6 de septiembre?

En el domingo, 6 de septiembre de 2026, las horas más elevadas para el uso de la luz se registrarán de 21:00 a 22:00 de la noche, con un precio de 246,75 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más caras:

 Franja horaria Precio por MWh
De 21:00 a 22:00 246.75 euros 
De 22:00 a 23:00  231.28 euros 
De 20:00 a 21:00  231.16 euros 
De 23:00 a 24:00 222.93 euros 
De 19:00 a 20:00 219.02 euros 
El precio de la luz en España (foto: Pexels).
El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el domingo 6 de septiembre?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 12:00 a 13:00 de la mañana, donde el precio será solamente de 0 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:

 Franja horaria Precio por MWh
De 12:00 a 13:00 0.0 euros 
De 13:00 a 14:00  0.01 euros 
De 15:00 a 16:00  0.4 euros 
De 11:00 a 12:00  0.45 euros 
De 14:00 a 15:00  0.51 euros 

El precio de la luz por hora

HORAPRECIO
De 0:00 a 1:00207.39
De 1:00 a 2:00205.94
De 2:00 a 3:00202.96
De 3:00 a 4:00200.87
De 4:00 a 5:00197.35
De 5:00 a 6:00195.41
De 6:00 a 7:00195.39
De 7:00 a 8:00199.27
De 8:00 a 9:00192.44
De 9:00 a 10:00108.89
De 10:00 a 11:0028.79
De 11:00 a 12:000.45
De 12:00 a 13:000.0
De 13:00 a 14:000.01
De 14:00 a 15:000.51
De 15:00 a 16:000.4
De 16:00 a 17:0020.07
De 17:00 a 18:0096.63
De 18:00 a 19:00156.42
De 19:00 a 20:00219.02
De 20:00 a 21:00231.16
De 21:00 a 22:00246.75
De 22:00 a 23:00231.28
De 23:00 a 24:00222.93

Recomendaciones para no pagar de más en la próxima factura de luz

  • Apaga la Luz: evita gastos innecesarios apagando las luces de las cuartos cuando no estés en ellas.
  • Cámbiate a focos de bajo consumo: cambiar las luces por LED puede ayudarte a ahorrar hasta un 75% en el consumo de electricidad.
  • Haz lavados más grandes: no utilices el lavarropas si vas a lavar pocas cosas. Si haces una carga completa ahorrarás electricidad al mismo tiempo que ahorras también en agua.
  • Revisa el congelador: las placas de hielo que se forman generan un aislamiento que puede aumentar tu factura de luz hasta en un 20%.

Contenido generado por inteligencia artificial.