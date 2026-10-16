El Sindicato de Maquinistas Semaf ha convocado una huelga de 24 horas en todas las empresas del Grupo Renfe para el próximo 29 de octubre.

El Sindicato de Maquinistas Semaf ha convocado una huelga de 24 horas en todas las empresas del Grupo Renfe para el próximo 29 de octubre, ante lo que considera un bloqueo administrativo de los acuerdos alcanzados en materia de seguridad ferroviaria.

Según informó la EFE, la convocatoria anunciada este viernes 16 de octubre está dirigida a todo el personal de conducción, después de que las negociaciones previas en la Comisión de Conflictos no permitieran alcanzar una solución.

Además, el paro se desarrollará desde las 00:01 hasta las 23:59 del jueves 29 de octubre, según ha precisado el sindicato en un comunicado.

Por qué los maquinistas de Renfe convocaron una huelga

Semaf ha explicado que la decisión se produjo tras una reunión mantenida este viernes con el Ministerio de Transportes, Adif, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y Renfe, en la que se constató la falta de avances en los compromisos previamente firmados, según el sindicato.

Entre los principales puntos de conflicto se encuentran los protocolos de actuación ante emergencias meteorológicas, la contratación de nuevos maquinistas, la atención a los trabajadores implicados en arrollamientos y la seguridad y fiabilidad del material rodante .

Desde Semaf han asegurado que presentaron propuestas para cada una de las mesas de negociación, pero cuestionaron la lentitud de los procedimientos administrativos necesarios para implementar las medidas acordadas.

En este sentido, el sindicato considera que los retrasos burocráticos constituyen una “excusa inaceptable” y sostiene que las administraciones podrían acelerar los cambios normativos si existiera voluntad para hacerlo, según recoge EFE.

Semaf ha afirmado que la falta de avances en los compromisos previamente firmados es uno de los factores que motivó la huelga general del próximo 29 de octubre. EFE

Qué reclaman los maquinistas para desconvocar la huelga

Entre sus principales reivindicaciones, Semaf exige la implantación de protocolos vinculantes ante alertas meteorológicas y una normativa que permita coordinar las comunicaciones en situaciones de riesgo ferroviario.

También, reclama soluciones técnicas a los problemas de seguridad y fiabilidad del material rodante, así como la correcta aplicación de las interrupciones en los tiempos de conducción y el desbloqueo de los coeficientes reductores de la edad de jubilación.

En materia laboral, el sindicato solicita que se cumpla lo acordado el pasado 7 de mayo respecto de las nuevas promociones, de modo que los trabajadores que ingresen al ferrocarril lo hagan como maquinistas de entrada en capacitación.

Por último, exige mantener los criterios establecidos en el protocolo de atención a los profesionales que se ven implicados en un arrollamiento, sin recortes ni modificaciones de las condiciones acordadas.

La respuesta de Renfe ante la huelga del 29 de octubre

Por su parte, Renfe aseguró que ha cumplido la totalidad de los compromisos que correspondían a la compañía en el acuerdo alcanzado el pasado 9 de febrero para reforzar la seguridad ferroviaria tras el accidente de Adamuz.

Según ha explicado la empresa en un comunicado recogido por EFE, aquel acuerdo permitió desconvocar las jornadas de huelga previstas para los días 10 y 11 de febrero.

Renfe sostiene que buena parte de las reivindicaciones que motivaron la nueva convocatoria exceden su ámbito de competencias y requieren la intervención de otros organismos.

Renfe sostiene que las reivindicaciones que motivaron la nueva convocatoria exceden su ámbito de competencias. EFE

La compañía ha señalado que de las 24 medidas cuya ejecución corresponde a otras entidades, 17 ya se han completado y las siete restantes continúan en tramitación mediante los procedimientos administrativos, regulatorios y técnicos correspondientes.

En cuanto al empleo, Renfe también afirmó que ha cumplido su compromiso de impulsar una tasa adicional de contratación de hasta 1200 trabajadores para reforzar la operación ferroviaria.

La convocatoria del 29 de octubre se suma a las seis jornadas de huelga anunciadas por Semaf en Ouigo, que incluirán paros completos y parciales, que coincidirá con los festivos de noviembre y diciembre.