Entre la amplia variedad de juegos de azar que hay en España, la lotería Bonoloto es una de las más famosas del país por los premios extraordinarios que ofrece. Por esa razón, conoce cómo participar y cuáles fueron los últimos números ganadores.

Las cifras ganadoras del Bonoloto del jueves 27 de agosto

Durante el jueves, 27 de agosto de 2026,

los números ganadores son07 08 21 30 34 36, la cifra complementaria el 6 y el número de reintegro el 6.

En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo 0 ganadores con un premio de 0 euros y la de cinco aciertos más el complementario obtuvo 1 ganador con un galardón de 149491.46 euros.

El último resultado del Bonoloto en España (foto: Pexels).

Para el sorteo del jueves, 27 de agosto de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 4.763.579 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.309.984,2 euros en premios, según los datos compartidos por LAE.

Los ganadores del último sorteo de la Bonoloto

1.Seis aciertos: Hubo 0 ganadores y por ello el premio fue de 0 euros.

2.Cinco aciertos más el complementario: Hubo 1 ganador y, por ello, el premio fue de 149491.46 euros.

3.Cinco aciertos: 67 ganadores con un premio de 1.115,61 euros.

4.Cuatro aciertos: 4061 ganadores con un premio de 27,61 euros.

5.Tres aciertos: 81087 ganadores con una recompensa de 4 euros.

6.Reintegro: 476086 ganadores con un premio de 0.5 euros.

¿Dónde puedo jugar al Bonoloto?

Aquellas personas interesadas en jugar a La Bonoloto tienen la opción de hacerlo en línea desde su casa. Asimismo, aquellos que prefieran la modalidad convencional, pueden dirigirse a alguno de los 11.000 establecimientos de Loterías y Apuestas del Estado, identificables por el logotipo de LAE.

¿Cómo jugar al Bonoloto?

Los que quieran participar del juego de la Bonoloto deben escoger entre los números del 1 al 49 para acertar la Combinación Ganadora conformada por 6 bolas de las 49 extraídas del bombo. La cantidad de combinaciones posibles variará según el tipo de apuesta.

La apuesta sencilla permite participar en la jugada del día, el boleto semanal puede ser para dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete sorteos y el múltiple para una o dos semanas.

Resultados del Bonoloto en España (foto: Pixabay).

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar mi premio si gané?

Los afortunados que resulten ganadores en el sorteo disponen de tres meses para reclamar su premio, contados a partir del día posterior a la celebración del sorteo. Por tanto, se aconseja revisar la fecha límite de vencimiento indicada en el dorso del boleto. En caso de que el último día del plazo coincida con un día festivo, se dispondrá de una jornada adicional para dirigirse a la oficina de ventas oficial y reclamar el premio.

Recomendaciones para los jugadores del Bonoloto

Apuesta únicamente lo que puedas permitirte perder y establece límites claros de tiempo y gasto; si deja de divertirte, detente.

No intentes recuperar pérdidas y busca ayuda si te cuesta controlarte; Jugadores Anónimos: +34 670 691 513 o oficina@jugadoresanonimos.org.

Contenido generado por inteligencia artificial.