Se despide el alquiler: ofrecen una casa de 189 metros en rebaja con 3 habitaciones por menos de 20.000 euros.

El encarecimiento de los alquileres y el aumento de los costes de construcción han convertido la compra de una vivienda en algo cada vez más difícil para muchas familias en España.

En este contexto, los inmuebles listos para remodelar se presentan como una alternativa a tener en cuenta: suelen ofrecer precios por debajo del mercado y, en muchos casos, facilidades de financiación directa con la propia entidad. Además, si se aplica el trabajo necesario, pueden ser una inversión a largo plazo al aumentar su valor.

Es precisamente lo que ocurre con esta casa que Idealista tiene a la venta a través de su portal web. Se trata de una vivienda adosada de dos plantas y 189 metros cuadrados ubicada en Cherín, municipio de Ugíjar, en la provincia de Granada, que está disponible por 19.800 euros, un precio que la convierte en una de las ofertas más llamativas para remodelar.

La publicación de la casa ofrecida por Idealista. Captura de pantalla

La casa de 189 metros a la venta por menos de 20000 euros

La vivienda se compone de un salón-comedor con chimenea, cocina independiente, tres dormitorios y dos baños, lo que le confiere una superficie y distribución comúnmente asociadas a precios significativamente más elevados.

Su localización en el núcleo urbano de Cherín le proporciona acceso inmediato a la carretera A-348, principal vía de comunicación de la zona y a una variedad de servicios básicos en el entorno inmediato: supermercados, restaurantes, comercio local, instalaciones deportivas municipales, colegio de enseñanza primaria y oficinas bancarias.

El Centro de Salud de Ugíjar se localiza en las cercanías y la localidad ofrece un servicio de autobús interurbano con conexiones frecuentes hacia Ugíjar y otros municipios de la Alpujarra Granadina. Como elemento de interés patrimonial, resalta la Iglesia de San Bartolomé, un referente cultural del municipio.

Es relevante considerar un aspecto importante: la ficha del inmueble indica que se trata de una vivienda de segunda mano en buen estado general, pero que requiere reformas antes de poder habitarse. Esto implica que al precio de adquisición se deberá añadir la inversión necesaria para la rehabilitación, además de los costos asociados a la transacción: impuestos, notaría y registro. Para más información haga clic aquí.

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Casas económicas en España para remodelar

La vivienda ubicada en Ugíjar no constituye un caso aislado en el catálogo de propiedades disponibles para la venta.

La plataforma de CaixaBank, Building Center, presenta con frecuencia inmuebles a precios inferiores en diversas localidades de España, que son resultado de carteras de activos decorrentes de ejecuciones hipotecarias y procesos de desinversión.

Entre las opciones actuales se pueden encontrar un piso con 3 habitaciones en Macael (Almería) a un precio de 49.500 euros, una vivienda con 2 dormitorios en Almendralejo (Badajoz) valorada en 34.000 euros, una casa de 6 habitaciones en Salinas de Oro (Navarra) por 31.650 euros, así como un piso con 2 dormitorios en Cenicero (La Rioja) a un coste de 22.080 euros.

Inmuebles bancarios: oportunidad clave en el mercado actual

La adquisición de inmuebles provenientes de carteras bancarias presenta ventajas e inconvenientes evidentes. Entre las ventajas, el precio generalmente se sitúa por debajo del valor de mercado de la región y la institución puede ofrecer condiciones de financiación preferenciales. Respecto a los inconvenientes, muchas de estas propiedades requieren obras de acondicionamiento y su localización en áreas rurales o semirurales no siempre se ajusta a las demandas del comprador.

En lo que respecta a la casa de Ugíjar, el precio de 105 euros por metro cuadrado es notablemente inferior a cualquier referencia del mercado inmobiliario español, incluso en zonas rurales del interior. Para quienes desean una primera residencia en un ambiente apacible, una segunda vivienda o una inversión con potencial de revalorización tras una remodelación, constituye una oportunidad poco común.