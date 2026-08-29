La página oficial de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) ha publicado los números ganadores del último sorteo del Bonoloto, una de las loterías más famosas del país por los millonarios premios que entrega a los ganadores.

Bonoloto: resultados del viernes 28 de agosto

Durante el viernes, 28 de agosto de 2026,

Los números ganadores son 16 22 23 26 36 45, la cifra complementaria el 25 y el número de reintegro el 8.

En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo '0' ganador con un premio de '0' euros y la categoría con cinco aciertos más el complementario obtuvo '1' ganadores con un galardón de '169597.11' euros.

El último resultado del Bonoloto en España (foto: Pexels).

Para el sorteo del viernes, 28 de agosto de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 5.480.398 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.507.109,5 euros en premios, según los datos compartidos por LAE.

Los ganadores del último sorteo de la Bonoloto

1.Seis aciertos: Hubo 0 ganadores y por ello el premio fue de 0 euros.

2.Cinco aciertos más el complementario: Hubo 1 ganador y, por ello, el premio fue de 169597.11 euros.

3.Cinco aciertos: 71 ganadores con un premio de 1.194,35 euros.

4.Cuatro aciertos: 4874 ganadores con un premio de 26,1 euros.

5.Tres aciertos: 96276 ganadores con una recompensa de 4 euros.

6.Reintegro: 551633 ganadores con un premio de 0.5 euros.

¿Dónde puedo jugar al Bonoloto?

Aquellas personas interesadas en jugar a La Bonoloto tienen la opción de hacerlo en línea desde su casa. Asimismo, aquellos que prefieran la modalidad convencional, pueden dirigirse a alguno de los 11.000 establecimientos de Loterías y Apuestas del Estado, identificables por el logotipo de LAE.

¿Cuánto cuesta jugar al Bonoloto y cuánto puedo ganar?

El costo de cada apuesta es de 50 céntimos y el 55% de la recolección se asigna a premios, de los cuales un 10% corresponden al reintegro. Los apostadores que logren tres aciertos recibirán 4 euros.

Luego de descontar el 10%, el 45% restante se distribuirá entre las distintas categorías tras descontar la cantidad resultante de multiplicar por 4 euros el número de acertantes con tres aciertos.

El fondo restante se distribuirá de la siguiente manera: el 45% para los que logren 6 aciertos, el 24% para los que acierten cinco números más el número complementario, el 12% para aquellos con cinco aciertos y el 19% para los que consigan cuatro aciertos, repartidos a partes iguales entre todos los ganadores .

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar mi premio si gané?

Los afortunados que resulten ganadores en el sorteo disponen de tres meses para reclamar su premio, contados a partir del día posterior a la celebración del sorteo. Por tanto, se aconseja revisar la fecha límite de vencimiento indicada en el dorso del boleto. En caso de que el último día del plazo coincida con un día festivo, se dispondrá de una jornada adicional para dirigirse a la oficina de ventas oficial y reclamar el premio.

Recomendaciones para los jugadores del Bonoloto

Apuesta únicamente lo que puedas permitirte perder y establece límites claros de tiempo y gasto; si deja de divertirte, detente.

No intentes recuperar pérdidas y busca ayuda si te cuesta controlarte; Jugadores Anónimos: +34 670 691 513 o oficina@jugadoresanonimos.org.

Contenido generado por inteligencia artificial.