Los precios de la gasolina y el gasóleo no son los mismos en todas partes: varían según la ciudad y la estación de servicio. Por eso, saber cuánto cuesta realmente repostar puede ayudar a los conductores a evitar sobrecostes.

Este miércoles, 3 de diciembre de 2025, rellenar el depósito de combustible en España cuesta, de media, 1,45 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, en general es un poco más cara, con un precio promedio de 1,63 euros y el diésel ronda los 1,42 euros por litro. Esta diferencia del -0.6% en la gasolina y del 0.02% en el diésel refleja el impacto de la reciente fluctuación en el mercado del combustible.

Fuente: narrativas-es

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este miércoles, 3 de diciembre de 2025 es el siguiente:

Madrid: 1.239 euros hasta los 1.719 euros

Barcelona: 1.259 euros hasta los 1.584 euros

Valencia: 1.259 euros hasta los 1.594 euros

Granada: 1.295 euros hasta los 1.529 euros

Ceuta: 1.329 euros hasta los 1.349 euros.

El precio de la gasolina 95 hoy miércoles 3 de diciembre en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las puntos de recarga de las principales ciudades de España durante este miércoles:

Madrid: desde los 1.259 euros hasta los 1.719 euros

Barcelona: desde los 1.309 euros hasta los 1.629 euros

Valencia: desde los 1.288 euros hasta los 1.609 euros

Granada: desde los 1.345 euros hasta los 1.545 euros

¿Qué es la gasolina 95?

Este tipo de gasolina se destaca por ser de menor densidad y ser más limpia en comparación al diésel y a la gasolina 98. Es el combustible ideal para los vehículos con motores de menor cilindrada por su octanaje (el mínimo permitido en Europa).

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina 98 es un tipo de combustible con mayor octanaje que la gasolina 95, ideal para vehículos de mayor potencia. Cuenta con una mejor comprensión, ayuda a mantener limpio el motor, el escape y los sistemas de inyección.

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.569 euros y el máximo es de 1.829 euros

Barcelona: desde 1.435 euros hasta los 1.785 euros

Valencia: desde 1.485 euros hasta los 1.769 euros

Granada: desde 1.569 euros hasta los 1.749 euros

¿Qué tipos de combustibles hay en España?

Al igual que en el resto de los países de la Unión Europea, los tipos de carburantes que se comercializan en las puntos de repostaje de España son los siguientes: