En numerosas localidades y surtidores de España, el importe por litro de gasolina y gasóleo fluctúa, por lo que es importante que los automovilistas estén al corriente de los precios más bajos y más altos de estos carburantes para evitar gastos innecesarios al repostar.

Durante este martes, 11 de noviembre de 2025, el precio medio de la gasolina 95 en España es de 1,44 euros por litro, mientras que la gasolina 98 tiene un precio promedio de 1,62 euros. Por su parte, el diésel se sitúa en torno a los 1,41 euros por litro. En las últimas 24 horas, el precio de la gasolina en euros sustituyó en un -1.68% en comparación con la última actualización y, en el caso del gasóleo, del -1.24%.

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el martes, 11 de noviembre de 2025:

Madrid: 1.265 euros hasta los 1.719 euros

Barcelona: 1.268 euros hasta los 1.569 euros

Valencia: 1.239 euros hasta los 1.584 euros

Granada: 1.277 euros hasta los 1.537 euros

Ceuta: 1.259 euros hasta los 1.279 euros.

El precio de la gasolina 95 hoy martes 11 de noviembre en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las estaciones de gasolina de las principales ciudades de España durante este martes:

Madrid: desde los 1.319 euros hasta los 1.749 euros

Barcelona: desde los 1.285 euros hasta los 1.629 euros

Valencia: desde los 1.288 euros hasta los 1.614 euros

Granada: desde los 1.329 euros hasta los 1.569 euros

¿Qué es el combustible 95 en España?

La gasolina 95 en España es un tipo de combustible con un índice de octano de 95, diseñado para motores de automóviles que requieren una mayor compresión. Usar gasolina 95 ofrece beneficios como una mejor eficiencia en el rendimiento del motor, menor riesgo de detonación y una reducción en las emisiones contaminantes, lo que contribuye a un funcionamiento más limpio y eficiente del vehículo.

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina de 98 octanos es una variedad de carburante con un nivel de octanaje superior al de la gasolina de 95, perfecta para automóviles con más potencia. Además, ofrece una mayor eficiencia, contribuye a la limpieza del motor, del sistema de escape y de los sistemas de inyección.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.549 euros y el máximo es de 1.829 euros

Barcelona: desde 1.549 euros hasta los 1.785 euros

Valencia: desde 1.45 euros hasta los 1.769 euros

Granada: desde 1.579 euros hasta los 1.729 euros

¿Cuántos tipos de combustibles hay en España?

En el país al igual que en el resto de los países de la Unión Europea, los tipos de carburantes que se comercializan en las puntos de repostaje son los siguientes: