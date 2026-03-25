La cotización del Ethereum este miércoles, 25 de marzo de 2026 a las 12 horas en España es de 2.510,79 euros. Esta cifra refleja una variación del 0,34% en comparación con el día pasado. El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Esto indica que el interés y la demanda por Ethereum están en aumento. En la última semana, la criptomoneda Ethereum ha mostrado un leve aumento del 1.03% en su cotización, lo que sugiere una ligera recuperación en el corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación negativa del -35.84%, lo que indica que, a pesar de los recientes avances, la criptomoneda ha enfrentado desafíos significativos en su valor a lo largo del tiempo. Esta combinación de resultados refleja la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas y la necesidad de un análisis cuidadoso para los inversores. La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 44.84%, es menor que la volatilidad anual del 62.12%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.