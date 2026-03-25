Este miércoles, 25 de marzo de 2026 en España, la cotización del Litecoin y el euro es de 65,13 euros, cifra que refleja una variación del -0,48% en comparación con el día pasado. La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 2. Esto indica un crecimiento sostenido en su valor, lo que sugiere un aumento en la confianza del mercado hacia estas criptomonedas y divisas. La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un leve aumento del 0.14% en la última semana, lo que sugiere una posible estabilización a corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una significativa caída del -42.45%, lo que refleja un contexto más desafiante y una disminución en la rentabilidad para los inversores a largo plazo. La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 46.12%, lo que es menor que la volatilidad anual del 59.52%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.