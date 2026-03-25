La cotización del Bitcoin este miércoles, 25 de marzo de 2026 a las 12 horas en España es de 82.269,45 euros. Esta cifra refleja una variación del 0,51% en comparación con el día de ayer. La tendencia del precio del Bitcoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero. Esto indica un crecimiento sostenido en su valor, lo que sugiere un aumento en la confianza del mercado. En la última semana, la cotización de Bitcoin ha experimentado un leve aumento del 0.76%, lo que sugiere una ligera recuperación en su valor a corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una significativa caída del -40.31%, reflejando la volatilidad y los desafíos que enfrenta esta criptomoneda en el mercado. Esta combinación de datos indica que, a pesar de las fluctuaciones recientes, Bitcoin sigue siendo una inversión arriesgada a largo plazo. La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 41.64%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 38.40%. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.