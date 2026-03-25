Este miércoles, 25 de marzo de 2026 en España, la cotización del Ripple y el euro es de 1,64 euros, cifra que refleja una variación del -0,32% en comparación con el día de ayer. El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ripple está ganando valor en comparación con el euro, lo que podría indicar un aumento en la confianza de los inversores hacia esta criptomoneda. La criptomoneda Ripple ha experimentado una notable evolución en su cotización, con un cambio reciente del -2.14% en la última semana, lo que refleja una ligera caída en su valor. Sin embargo, al observar el panorama a largo plazo, la variación en el último año ha sido más significativa, con una disminución del -53.61%. Esta tendencia sugiere que, a pesar de su potencial en el mercado de criptomonedas, Ripple ha enfrentado desafíos que han afectado su rentabilidad y atractivo para los inversores. La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 37.81%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 62.69%. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.