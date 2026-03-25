Las negociaciones entre el Partido Popular y Vox en Extremadura muestran señales de progreso, aunque ambas fuerzas descartan cerrar un pacto en el corto plazo. Desde Mérida, los principales referentes de ambos espacios coincidieron en destacar el clima de diálogo, sin confirmar avances definitivos de cara a la formación de gobierno. El secretario general del PP extremeño, Abel Bautista, sostuvo que las conversaciones avanzaron de forma significativa, aunque pidió evitar decisiones apresuradas que comprometan la estabilidad de la futura legislatura. En la misma línea, el portavoz de Vox en la Asamblea, Óscar Fernández Calle, negó la existencia de un acuerdo cerrado, aunque remarcó el optimismo tras los encuentros. Desde ambas formaciones descartan alcanzar un entendimiento antes de Semana Santa, no por falta de voluntad política, sino por la complejidad de los temas en discusión. Según Bautista, aún restan detalles por definir en áreas clave que requieren sustento presupuestario y consenso técnico. Estos puntos requieren acuerdos sólidos que eviten tensiones futuras dentro del eventual gobierno. En este contexto, ambos partidos priorizan la construcción de un programa estable para los próximos cuatro años. La intención es evitar un acuerdo débil que derive en conflictos internos o dificultades para aprobar presupuestos, una condición clave para garantizar gobernabilidad. Uno de los aspectos centrales que aún no se ha abordado es el reparto de consejerías, una instancia que se definirá solo después de alcanzar un acuerdo programático. En las reuniones participaron también dirigentes nacionales, como Miguel Tellado y José María Figaredo, quienes aportaron respaldo técnico a las negociaciones. Este acompañamiento refuerza la intención de ambas fuerzas de construir un acuerdo con proyección más allá del ámbito regional. Hasta entonces, las partes continuarán intercambiando documentos y retomarán las reuniones presenciales con el objetivo de sellar un acuerdo que garantice gobernabilidad en Extremadura.