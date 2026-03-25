Durante siglos, la idea de éxito estuvo asociada al trabajo constante, la productividad y la exposición pública. Sin embargo, algunos de los giros más profundos de la cultura nacieron en dirección opuesta: en el retiro, el ocio y la introspección. Ahí aparece una figura incómoda para los estándares actuales. A los 38 años, Michel de Montaigne dejó sus responsabilidades públicas, se alejó de la vida política y decidió recluirse en la torre de su castillo familiar. No tenía un empleo en el sentido moderno. Tampoco buscaba uno. Su objetivo era otro: leerse a sí mismo. En ese retiro, Montaigne comenzó a escribir los textos que luego se publicarían como los Ensayos, una obra que no solo inauguró un género, sino también una forma de pensar. En lugar de abordar grandes sistemas filosóficos, eligió un camino más directo: observar su propia experiencia. “Yo mismo soy la materia de mi libro”, escribió. Esa decisión, que en su momento podía parecer menor o incluso egocéntrica, terminó redefiniendo la escritura occidental. En lugar de hablar desde la autoridad, Montaigne lo hacía desde la duda, la contradicción y la experiencia personal. Según se detalla en el texto Montaigne and the Origins of Substack, durante esos años de aislamiento escribió decenas de ensayos centrados en su propia vida, sus ideas y sus contradicciones, sentando las bases de una escritura que mezcla lo íntimo con lo analítico. La frase “La mayor cosa del mundo es saber pertenecerse a uno mismo” resume ese gesto. No se trata de aislamiento absoluto, sino de autonomía: pensar, escribir y vivir sin depender completamente de estructuras externas. En el contexto actual, esa idea encuentra un nuevo eco. El auge de plataformas de escritura personal, newsletters y creadores independientes recupera, de algún modo, esa lógica. Personas que escriben desde su experiencia, construyen audiencias propias y prescinden —al menos en parte— de intermediarios. El paralelismo no es forzado. Montaigne financió su propia obra y la publicó por fuera de las estructuras tradicionales de su época. Hoy, ese mismo impulso aparece en formatos digitales que priorizan la voz individual sobre la validación institucional. Ese mismo gesto, escribir desde la propia experiencia y construir una voz sin intermediarios, es el que hoy define a muchos creadores digitales, una lógica que permite incluso imaginar a Montaigne como un “influencer” avant la lettre. Lejos de promover la inactividad, su retiro fue una forma de trabajo distinta. Leer, escribir, pensar. Un ejercicio constante que no respondía a horarios ni a exigencias externas, pero que produjo una de las obras más influyentes de la historia. Ese modelo choca con la lógica contemporánea, donde el valor suele medirse en términos de productividad visible. Montaigne propone otra escala: la de la reflexión, el tiempo propio y la construcción de una voz. En ese sentido, su figura sigue resultando incómoda. No encaja del todo en la idea de éxito tradicional ni en la del intelectual académico. Es otra cosa: alguien que convirtió el acto de pensarse a sí mismo en una forma de conocimiento. Y quizá por eso, siglos después, su frase sigue circulando. Porque en un mundo que empuja hacia afuera, la idea de pertenecerse a uno mismo conserva algo de desafío.