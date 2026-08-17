La página oficial de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) ha publicado los números ganadores del último sorteo del Bonoloto, una de las loterías más famosas del país por los millonarios premios que entrega a los ganadores.

Bonoloto: resultados del domingo 16 de agosto

Durante el domingo, 16 de agosto de 2026,

Los números ganadores son 02 08 17 29 31 44, la cifra complementaria es el 34 y el número de reintegro es el 1.

En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo "1" ganador con un premio de "3861117.69" euros y la de cinco aciertos más el complementario registró "1" ganador con un galardón de "147267.64" euros.

Para el sorteo del domingo, 16 de agosto de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 4.718.783 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.297.665,4 euros en premios, según los datos compartidos por LAE.

Los ganadores del último sorteo de la Bonoloto

1.Seis aciertos: Hubo 1 ganadores y, por ello, el premio fue de3861117.69 euros.

2.Cinco aciertos más el complementario: Hubo 1 ganador y, por ello, el premio fue de 147267.64 euros.

3.Cinco aciertos: 104 ganadores con un premio de 708,02 euros.

4.Cuatro aciertos: 4671 ganadores con un premio de 23,65 euros.

5.Tres aciertos: 81347 ganadores con una recompensa de 4 euros.

6.Reintegro: 470158 ganadores con un premio de 0.5 euros.

¿Dónde puedo jugar al Bonoloto?

Aquellas personas interesadas en jugar a La Bonoloto tienen la opción de hacerlo en línea desde su casa. Asimismo, aquellos que prefieran la modalidad convencional, pueden dirigirse a alguno de los 11.000 establecimientos de Loterías y Apuestas del Estado, identificables por el logotipo de LAE.

¿Cómo jugar al Bonoloto?

Los que quieran participar del juego de la Bonoloto deben escoger entre los números del 1 al 49 para acertar la Combinación Ganadora conformada por 6 bolas de las 49 extraídas del bombo. La cantidad de combinaciones posibles variará según el tipo de apuesta.

La apuesta sencilla permite participar en la jugada del día, el boleto semanal puede ser para dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete sorteos y el múltiple para una o dos semanas.

Resultados del Bonoloto en España (foto: Pixabay).

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar mi premio?

Los ganadores del sorteo tienen un plazo límite de tres meses para cobrar su premio. Este plazo comienza a contar desde el día siguiente al último sorteo. Por ese motivo, es necesario consultar la fecha exacta de caducidad en el reverso del boleto. Si el último día del plazo coincide con un festivo, tendrán un día más para acudir al de venta oficial y cobrar el premio.

Recomendaciones para los jugadores del Bonoloto

Apuesta solo con dinero que puedas permitirte perder. Fija límites claros de tiempo y gasto antes de empezar. Haz pausas frecuentes y no persigas pérdidas.

Juega por entretenimiento, mantén otras actividades fuera del juego y comparte tus límites con alguien de confianza. Evita jugar bajo los efectos del alcohol o cuando te sientas alterado.