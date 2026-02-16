Los precios de la gasolina y el gasóleo no son los mismos en todas partes: pueden tener una tarifa diferente según la ciudad y la estación de servicio. Por eso, saber cuánto cuesta realmente repostar puede ayudar a los conductores a reducir sobrecostes. Este lunes, 16 de febrero de 2026, reponer el depósito de combustible en España cuesta, de media 1,46 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, habitualmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,46 euros y el diésel ronda los 1,4 euros por litro. Esta diferencia del -0.01% en la gasolina y del -1.13% en el diésel refleja el impacto de la reciente fluctuación en el mercado del combustible. En las principales ciudades del país, el precio del diésel este lunes, 16 de febrero de 2026 es el siguiente: Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las estaciones de gasolina de las principales ciudades de España durante este lunes: La gasolina 95 en España es un tipo de combustible con un índice de octano de 95, diseñado para motores de automóviles que requieren una mayor compresión. Usar gasolina 95 ofrece beneficios como una mejor eficiencia en el rendimiento del motor, menor riesgo de detonación y una reducción en las emisiones contaminantes, lo que contribuye a un funcionamiento más limpio y eficiente del vehículo. La gasolina de 98 octanos es una variedad de carburante con un nivel de octanaje superior al de la gasolina de 95, perfecta para automóviles con más potencia. Además, ofrece una mayor eficiencia, contribuye a la limpieza del motor, del sistema de escape y de los sistemas de inyección. En el país al igual que en el resto de los países de la Unión Europea, los tipos de carburantes que se comercializan en las puntos de repostaje son los siguientes: