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En España, el precio medio de la luz para el sábado, 15 de agosto de 2026 será de 117.28 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -1.628 % respecto al valor de ayer que fue de 140.09 euros, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el sábado 15 de agosto?
En el sábado, 15 de agosto de 2026, las horas más elevadas para el uso de la corriente eléctrica se situarán de 22:00 a 23:00 de la noche, con un precio de 204,4 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más onerosas:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 22:00 a 23:00
|204.4 euros
|De 21:00 a 22:00
|190.79 euros
|De 23:00 a 24:00
|189.49 euros
|De 0:00 a 1:00
|186.49 euros
|De 7:00 a 8:00
|186.49 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el sábado 15 de agosto?
Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 12:00 a 13:00 de la mañana, donde el precio será solamente de 0,54 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 12:00 a 13:00
|0.54 euros
|De 13:00 a 14:00
|0.77 euros
|De 14:00 a 15:00
|1.08 euros
|De 15:00 a 16:00
|1.08 euros
|De 11:00 a 12:00
|2.0 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|186.49
|De 1:00 a 2:00
|180.0
|De 2:00 a 3:00
|185.0
|De 3:00 a 4:00
|169.1
|De 4:00 a 5:00
|155.37
|De 5:00 a 6:00
|149.49
|De 6:00 a 7:00
|182.0
|De 7:00 a 8:00
|186.49
|De 8:00 a 9:00
|170.43
|De 9:00 a 10:00
|140.28
|De 10:00 a 11:00
|64.0
|De 11:00 a 12:00
|2.0
|De 12:00 a 13:00
|0.54
|De 13:00 a 14:00
|0.77
|De 14:00 a 15:00
|1.08
|De 15:00 a 16:00
|1.08
|De 16:00 a 17:00
|2.16
|De 17:00 a 18:00
|39.2
|De 18:00 a 19:00
|91.23
|De 19:00 a 20:00
|150.0
|De 20:00 a 21:00
|173.38
|De 21:00 a 22:00
|190.79
|De 22:00 a 23:00
|204.4
|De 23:00 a 24:00
|189.49
¿Cómo puedo bajar el consumo de luz en mi casa?
- Controla la temperatura de tu vivienda: en invierno, evita tener la calefacción a una temperatura muy alta y, en verano, utiliza ventiladores en lugar del aire acondicionado cuando sea posible.
- Potencia el uso de electrodomésticos: lava la ropa con agua fría o templada, llena el lavavajillas y la lavadora antes de ponerlos en funcionamiento.
- Evalúa la potencia contratada para que sea la adecuada para tu consumo.
- Utiliza la luz natural: abre las cortinas y ventanas durante el día para explotar la luz diurna y disminuir la necesidad de encender las luces.
- Aplica bombillas LED, ya que consumen mucha menos energía que las tradicionales y duran mucho más.
- Desenchufa aparatos: muchos aparatos electrónicos utilizan energía incluso encontrándose apagados. Por eso, desenchufa cargadores, televisores y otros dispositivos cuando no los emplees.