En España, el precio medio de la luz para el sábado, 15 de agosto de 2026 será de 117.28 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -1.628 % respecto al valor de ayer que fue de 140.09 euros, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el sábado 15 de agosto?

En el sábado, 15 de agosto de 2026, las horas más elevadas para el uso de la corriente eléctrica se situarán de 22:00 a 23:00 de la noche, con un precio de 204,4 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más onerosas:

Franja horaria Precio por MWh De 22:00 a 23:00 204.4 euros De 21:00 a 22:00 190.79 euros De 23:00 a 24:00 189.49 euros De 0:00 a 1:00 186.49 euros De 7:00 a 8:00 186.49 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el sábado 15 de agosto?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 12:00 a 13:00 de la mañana, donde el precio será solamente de 0,54 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 12:00 a 13:00 0.54 euros De 13:00 a 14:00 0.77 euros De 14:00 a 15:00 1.08 euros De 15:00 a 16:00 1.08 euros De 11:00 a 12:00 2.0 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 186.49 De 1:00 a 2:00 180.0 De 2:00 a 3:00 185.0 De 3:00 a 4:00 169.1 De 4:00 a 5:00 155.37 De 5:00 a 6:00 149.49 De 6:00 a 7:00 182.0 De 7:00 a 8:00 186.49 De 8:00 a 9:00 170.43 De 9:00 a 10:00 140.28 De 10:00 a 11:00 64.0 De 11:00 a 12:00 2.0 De 12:00 a 13:00 0.54 De 13:00 a 14:00 0.77 De 14:00 a 15:00 1.08 De 15:00 a 16:00 1.08 De 16:00 a 17:00 2.16 De 17:00 a 18:00 39.2 De 18:00 a 19:00 91.23 De 19:00 a 20:00 150.0 De 20:00 a 21:00 173.38 De 21:00 a 22:00 190.79 De 22:00 a 23:00 204.4 De 23:00 a 24:00 189.49

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

¿Cómo puedo bajar el consumo de luz en mi casa?