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El precio medio de la luz para el viernes, 14 de agosto de 2026 en España será de 141.83 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 211 % en relación con el valor medio de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el viernes 14 de agosto?
Para el viernes, 14 de agosto de 2026, las horas más caras para el uso de la electricidad se encontrarán de 21:00 a 22:00 de la noche, con un precio de 252,5 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 21:00 a 22:00
|252.5 euros
|De 22:00 a 23:00
|212.33 euros
|De 23:00 a 24:00
|186.06 euros
|De 0:00 a 1:00
|184.02 euros
|De 8:00 a 9:00
|184.02 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el viernes 14 de agosto?
Las horas más baratas, en cambio, para mañana se ubicarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, donde el precio será solamente de 37,1 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 13:00 a 14:00
|37.1 euros
|De 14:00 a 15:00
|44.14 euros
|De 12:00 a 13:00
|50.0 euros
|De 15:00 a 16:00
|59.56 euros
|De 11:00 a 12:00
|78.91 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|184.02
|De 1:00 a 2:00
|182.02
|De 2:00 a 3:00
|183.02
|De 3:00 a 4:00
|175.0
|De 4:00 a 5:00
|173.16
|De 5:00 a 6:00
|165.96
|De 6:00 a 7:00
|168.9
|De 7:00 a 8:00
|180.14
|De 8:00 a 9:00
|184.02
|De 9:00 a 10:00
|163.18
|De 10:00 a 11:00
|119.0
|De 11:00 a 12:00
|78.91
|De 12:00 a 13:00
|50.0
|De 13:00 a 14:00
|37.1
|De 14:00 a 15:00
|44.14
|De 15:00 a 16:00
|59.56
|De 16:00 a 17:00
|84.25
|De 17:00 a 18:00
|100.27
|De 18:00 a 19:00
|112.0
|De 19:00 a 20:00
|132.42
|De 20:00 a 21:00
|176.0
|De 21:00 a 22:00
|252.5
|De 22:00 a 23:00
|212.33
|De 23:00 a 24:00
|186.06
¿Cómo ahorrar energía eléctrica?
- Controla la temperatura de tu vivienda: en invierno, evita tener la calefacción a una temperatura muy alta y, en verano, utiliza ventiladores en lugar del aire acondicionado cuando sea posible.
- Maximiza el uso de electrodomésticos: lava la ropa con agua fría o templada, llena el lavavajillas y la lavadora antes de ponerlos en funcionamiento.
- Examina la potencia contratada para que sea la adecuada para tu consumo.
- Utiliza la luz natural: abre las cortinas y ventanas durante el día para explotar la luz diurna y bajar la necesidad de encender las lúces artificiales.
- Usa bombillas LED, ya que consumen mucha menos energía que las tradicionales y duran mucho más.
- Desenchufa aparatos: muchos aparatos electrónicos emplean energía incluso encontrándose apagados. Por eso, desenchufa cargadores, televisores y otros dispositivos cuando no los estés utilizando.