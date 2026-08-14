Cada vez más jóvenes miran fuera de España para buscar mejores oportunidades laborales y salarios más altos. Entre ellos está Rafael Zafra, un médico español en Alemania que decidió trasladarse a Berlín después de terminar la carrera y analizar las condiciones laborales que encontraba en España.

Mientras tramita el reconocimiento de su titulación para poder ejercer, Rafael trabaja como camarero en la capital alemana. Según explicó en Y Ahora Sonsoles, actualmente percibe 3200 euros netos al mes y asegura que sus ingresos superan los de algunos compañeros que permanecieron en España preparando o realizando el MIR.

Su experiencia ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre los jóvenes que optan por trabajar en Alemania y otros países europeos. Los últimos datos del INE muestran que la población con nacionalidad española residente en el extranjero alcanzó los 3,2 millones de personas a comienzos de 2026, aunque este dato incluye también a españoles nacidos fuera del país y no permite atribuir todo el crecimiento a jóvenes que emigran desde España.

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De médico español a camarero en Alemania: por qué Rafael decidió marcharse

Rafael terminó Medicina y decidió buscar una alternativa fuera de España. El médico español en Alemania explicó que su decisión estuvo marcada por lo que observó al terminar sus estudios y por las condiciones que afrontan quienes comienzan su carrera sanitaria.

“Terminé la carrera de medicina el año pasado, y vi todo el panorama actual en España en cuanto a los médicos, sobre todo en relación a las condiciones laborales”, señalaba el joven durante su intervención televisiva.

Ese panorama lo llevó a considerar que trabajar en Alemania podía ofrecerle más posibilidades. Su objetivo final continúa siendo ejercer la medicina, pero antes necesita completar el proceso necesario para que su formación sea reconocida.

“Entonces decidí que el mejor camino para mí era marcharme fuera de España y buscar trabajo de lo que fuese mientras convalidaba mi título de médico fuera”, explicó Rafael.

Alemania exige el reconocimiento de las cualificaciones y la correspondiente autorización profesional para ejercer determinadas profesiones reguladas, entre ellas la medicina. El país dispone de procedimientos específicos para los profesionales formados en el extranjero.

Cobra 3200 euros netos como camarero en Berlín y lo compara con el MIR

Uno de los aspectos que más llamó la atención del relato del médico español en Alemania fue su actual salario. Rafael asegura que, mientras espera poder ejercer su profesión, cobra 3200 euros netos mensuales trabajando como camarero en Berlín.

“Lo que no me esperaba es que fuese a ganar más dinero de camarero en Alemania que mis compañeros que se quedaron estudiando el MIR y trabajando 70 horas a la semana en España”, destacaba Rafael.

El joven comparó ese salario en Alemania con la remuneración que, según su experiencia, reciben los facultativos que comienzan su trayectoria profesional en España.

“El sueldo base de médico en Madrid es de 1400 euros por la jornada laboral normal que hacemos de 40-37,5 horas a la semana”, apuntaba. “A esto habría que sumarle la jornada complementaria obligatoria que tenemos los médicos de guardia. Es decir, que a final de mes se cobra más”.

La remuneración de los residentes españoles no se limita, en cualquier caso, a una única cantidad común para todo el país. Depende del año de residencia, del servicio de salud y de conceptos adicionales como las guardias. La normativa estatal establece además una relación laboral especial para la formación sanitaria especializada.

Médico español en Alemania: cuánto podría cobrar cuando consiga ejercer

La diferencia salarial se vuelve todavía más relevante cuando Rafael habla de su futuro como médico español en Alemania. El joven espera que, una vez completado el reconocimiento de su título, sus ingresos aumenten de manera considerable.

“Si entramos en el tema de nuestras profesiones, yo cuando esté trabajando de médico, en mi primer año como residente, voy a cobrar 100.000 euros brutos al año. Y eso sube cada año hasta duplicarse”, afirmó.

Esa cifra debe entenderse como la previsión personal de Rafael, y no como el salario base general de todos los residentes en Alemania. Las tablas del convenio de médicos de hospitales municipales alemanes fijan desde junio de 2026 un salario base de aproximadamente 5722 euros brutos mensuales para un médico en su primer año, antes de añadir guardias, servicios y otros complementos.

Esto supone unos 68.600 euros brutos anuales de salario base si se toman doce mensualidades como referencia. La remuneración final puede aumentar con otros conceptos, por lo que el salario en Alemania depende del hospital, convenio, horas adicionales y sistema de guardias.

“La vida en Berlín cuesta lo mismo que Madrid”: qué dice sobre el coste de vida

Un argumento habitual cuando se compara el salario en Alemania con España es el coste de vida. Sin embargo, el médico español en Alemania sostiene que, desde su experiencia personal, vivir en Berlín no le resulta mucho más caro que hacerlo en Madrid.

“A mí me sorprendió que la vida en Berlín cuesta lo mismo que Madrid”, señalaba Rafael. “Incluso a veces la comida es más barata que en España. Ya se vio con el precio del aceite de oliva, cuando en España se puso en rangos desorbitados que hasta en Alemania era más barato”.

Se trata de la valoración personal del joven y puede variar mucho según el alquiler, el barrio, los hábitos de consumo y la situación de cada trabajador. Para Rafael, sin embargo, esa relación entre ingresos y gastos es una de las razones que hacen atractivo trabajar en Alemania.

Su caso refleja así una decisión que trasciende únicamente el sueldo: buscar unas condiciones profesionales que considera mejores mientras intenta desarrollar la carrera para la que se formó.

La cotización del Euro y dólar (foto: Pixabay).

Por qué Alemania atrae a médicos y otros trabajadores cualificados

Alemania mantiene vías específicas para facilitar la llegada de trabajadores cualificados. Su portal oficial de inmigración laboral recoge procedimientos para profesionales con estudios universitarios y también mecanismos de reconocimiento para títulos obtenidos fuera del país.

Para profesiones reguladas, tener una titulación universitaria no basta por sí solo. Un médico español en Alemania necesita cumplir los requisitos profesionales exigidos antes de poder ejercer con normalidad, un proceso distinto de aceptar temporalmente otro empleo mientras completa los trámites.

Rafael insiste en que su reivindicación no consiste simplemente en trasladar a España los salarios alemanes. Lo que reclama son unas condiciones laborales que, desde su perspectiva, hagan más atractivo permanecer y ejercer en el país.

“Yo no pido que España me pague 100.000 euros brutos al año, pero si me puede dar las condiciones que tiene Alemania”, concluyó el joven.