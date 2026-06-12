España dará un paso histórico en la modernización de su defensa aérea con la llegada de los primeros Eurofighter a Canarias. Los nuevos cazas aterrizarán previsiblemente el 26 de junio en la base aérea de Gando, en Gran Canaria, para iniciar la sustitución progresiva de los históricos F-18.

El Ejército del Aire y del Espacio confirmó que el proceso permitirá reforzar la vigilancia y protección permanente del espacio aéreo del archipiélago canario, una misión estratégica que funciona las 24 horas del día durante todo el año.

La transición hacia los Eurofighter supone además uno de los mayores desafíos operativos recientes para el Ala 46, que desde abril de 2025 entrena personal especializado para operar y mantener el nuevo sistema de combate.

El Ejército del Aire despliega nuevos Eurofighter mientras los F-18 encaran su retirada definitiva. Fuente: Archivo

Cuándo llegarán los primeros Eurofighter a Canarias

El Ejército del Aire y del Espacio informó que los primeros Eurofighter llegarán previsiblemente el 26 de junio a la base aérea de Gando, ubicada en Gran Canaria.

La llegada de los cazas marca el inicio del reemplazo progresivo de los F-18, aeronaves que durante décadas fueron responsables de la vigilancia y defensa aérea del archipiélago canario.

Según explicó el Ejército del Aire, los F-18 “ya han cumplido su vida útil”, motivo por el cual España decidió avanzar en la transición hacia un sistema más moderno y preparado para las próximas décadas.

La incorporación de los Eurofighter permitirá mantener activa la misión permanente de vigilancia y control del espacio aéreo de Canarias.

El Ejército destacó además que Gando continúa demostrando “su capacidad operativa”, incluso en medio de un proceso de transición tecnológica y logística considerado especialmente complejo.

La llegada de los nuevos cazas supone uno de los hitos más importantes recientes dentro de la modernización militar española.

Cómo será la sustitución de los F-18 por los Eurofighter

La transición al Eurofighter no se realizará de manera inmediata, sino progresiva. El objetivo es garantizar que la capacidad operativa del Ala 46 permanezca intacta durante todo el proceso. Por ese motivo, gran parte del personal de la base aérea de Gando se encuentra entrenándose fuera de la unidad desde abril de 2025.

El Ejército del Aire explicó que el personal trabaja para “adquirir las capacidades necesarias para operar y mantener el nuevo sistema”. El despliegue implica simultáneamente mantener operativa la actual flota de F-18 mientras se desarrolla la conversión técnica y táctica hacia el Eurofighter.

A pesar de la complejidad del cambio, el Ejército aseguró que el Ala 46 mantiene actualmente “unos niveles de operatividad sobresalientes”. En la actualidad, seis de los ocho F-18 que todavía permanecen en Gando continúan plenamente operativos.

Además, las autoridades militares remarcaron que la transición “no afecta a la disponibilidad operativa de la unidad”.

Por qué el Eurofighter es clave para la defensa aérea de Canarias

La llegada de los Eurofighter representa mucho más que una simple renovación de aeronaves militares. El Ejército del Aire considera que el nuevo sistema garantizará la defensa aérea de Canarias “durante las próximas décadas”.

La ubicación estratégica del archipiélago convierte a Canarias en uno de los puntos más sensibles para la vigilancia aérea española. Por ese motivo, el relevo de los F-18 era considerado prioritario dentro de los planes de modernización militar.

El Ejército destacó especialmente el trabajo realizado por los hombres y mujeres del Ala 46 durante los últimos meses. Según explicaron las autoridades militares, el personal logró afrontar “simultáneamente el sostenimiento de la flota actual de F-18 y la conversión al nuevo sistema”.

Todo ello permitió garantizar “de manera ininterrumpida la misión permanente de vigilancia y control del espacio aéreo de Canarias las 24 horas del día, los 365 días del año”.

El Ejército del Aire despliega nuevos Eurofighter mientras los F-18 encaran su retirada definitiva (Imagen: archivo)

El “hito histórico” que marca una nueva etapa militar en España

El Ejército del Aire y del Espacio definió la transición hacia el Eurofighter como “un hito histórico”. La sustitución de los F-18 simboliza el inicio de una nueva etapa tecnológica dentro de la defensa aérea española.

El Eurofighter es actualmente uno de los cazas más avanzados de Europa y forma parte de los principales sistemas de combate utilizados por varios países de la OTAN.

La llegada de estas aeronaves permitirá aumentar las capacidades de vigilancia, respuesta rápida y control aéreo sobre el Atlántico. Además, el despliegue consolida el papel estratégico de la base aérea de Gando dentro de la estructura defensiva española.

Con este movimiento, España acelera la modernización de sus capacidades militares en un contexto internacional marcado por el aumento de las tensiones geopolíticas y el refuerzo de los sistemas de defensa europeos.