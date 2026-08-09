El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha publicado que la demanda de energía en España del lunes marcó hasta los 12.660.504 MWh con respecto a los 13.674.996 MWh comparado con el día anterior. El importe medio de la luz pasó a 126.76 euros el MWh, unos 94.39 euros menos que en el día anterior de la semana.

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el lunes 10 de agosto?

Para el lunes, 10 de agosto de 2026, las horas más caras para el uso de aparatos eléctricos se localizarán de 21:00 a 22:00 de la noche, con un precio de 223,41 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:

Franja horaria Precio por MWh De 21:00 a 22:00 223.41 euros De 22:00 a 23:00 200.43 euros De 20:00 a 21:00 188.08 euros De 23:00 a 24:00 185.08 euros De 7:00 a 8:00 180.53 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el lunes 10 de agosto?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 15:00 a 16:00 de la tarde, cuyo precio se quedará en 23,78 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 15:00 a 16:00 23.78 euros De 13:00 a 14:00 30.06 euros De 14:00 a 15:00 34.05 euros De 12:00 a 13:00 37.69 euros De 16:00 a 17:00 38.16 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 163.38 De 1:00 a 2:00 160.95 De 2:00 a 3:00 161.13 De 3:00 a 4:00 158.31 De 4:00 a 5:00 152.8 De 5:00 a 6:00 157.5 De 6:00 a 7:00 167.72 De 7:00 a 8:00 180.53 De 8:00 a 9:00 169.22 De 9:00 a 10:00 135.33 De 10:00 a 11:00 89.77 De 11:00 a 12:00 66.54 De 12:00 a 13:00 37.69 De 13:00 a 14:00 30.06 De 14:00 a 15:00 34.05 De 15:00 a 16:00 23.78 De 16:00 a 17:00 38.16 De 17:00 a 18:00 83.47 De 18:00 a 19:00 99.55 De 19:00 a 20:00 135.21 De 20:00 a 21:00 188.08 De 21:00 a 22:00 223.41 De 22:00 a 23:00 200.43 De 23:00 a 24:00 185.08

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

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