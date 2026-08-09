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El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha publicado que la demanda de energía en España del lunes marcó hasta los 12.660.504 MWh con respecto a los 13.674.996 MWh comparado con el día anterior. El importe medio de la luz pasó a 126.76 euros el MWh, unos 94.39 euros menos que en el día anterior de la semana.
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el lunes 10 de agosto?
Para el lunes, 10 de agosto de 2026, las horas más caras para el uso de aparatos eléctricos se localizarán de 21:00 a 22:00 de la noche, con un precio de 223,41 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 21:00 a 22:00
|223.41 euros
|De 22:00 a 23:00
|200.43 euros
|De 20:00 a 21:00
|188.08 euros
|De 23:00 a 24:00
|185.08 euros
|De 7:00 a 8:00
|180.53 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el lunes 10 de agosto?
Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 15:00 a 16:00 de la tarde, cuyo precio se quedará en 23,78 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 15:00 a 16:00
|23.78 euros
|De 13:00 a 14:00
|30.06 euros
|De 14:00 a 15:00
|34.05 euros
|De 12:00 a 13:00
|37.69 euros
|De 16:00 a 17:00
|38.16 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|163.38
|De 1:00 a 2:00
|160.95
|De 2:00 a 3:00
|161.13
|De 3:00 a 4:00
|158.31
|De 4:00 a 5:00
|152.8
|De 5:00 a 6:00
|157.5
|De 6:00 a 7:00
|167.72
|De 7:00 a 8:00
|180.53
|De 8:00 a 9:00
|169.22
|De 9:00 a 10:00
|135.33
|De 10:00 a 11:00
|89.77
|De 11:00 a 12:00
|66.54
|De 12:00 a 13:00
|37.69
|De 13:00 a 14:00
|30.06
|De 14:00 a 15:00
|34.05
|De 15:00 a 16:00
|23.78
|De 16:00 a 17:00
|38.16
|De 17:00 a 18:00
|83.47
|De 18:00 a 19:00
|99.55
|De 19:00 a 20:00
|135.21
|De 20:00 a 21:00
|188.08
|De 21:00 a 22:00
|223.41
|De 22:00 a 23:00
|200.43
|De 23:00 a 24:00
|185.08
¿Cómo ahorrar energía eléctrica?
- Controla la temperatura de tu vivienda: en invierno, evita tener la calefacción a una temperatura innecesariamente alta y, en verano, utiliza ventiladores en lugar del aire acondicionado cuando sea posible.
- Maximiza el uso de electrodomésticos: lava la ropa con agua fría o templada, llena el lavavajillas y la lavadora antes de ponerlos en funcionamiento.
- Examina la potencia contratada para que sea la adecuada para tu consumo.
- Utiliza la luz natural: abre las cortinas y ventanas durante el día para explotar la luz del sol y disminuir la necesidad de encender las lúces artificiales.
- Usa bombillas LED, ya que consumen mucha menos energía que las tradicionales y duran mucho más.
- No dejes conectados aparatos: muchos aparatos electrónicos utilizan energía incluso cuando están apagados. Por ese motivo, desenchufa cargadores, televisores y otros dispositivos cuando no los estés utilizando.