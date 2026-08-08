En esta noticia

El precio medio de la luz para el domingo, 9 de agosto de 2026 en España será de 94.5 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -1.299 % en relación con el valor medio de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el domingo 9 de agosto?

En el transcurso del domingo, 9 de agosto de 2026, las horas más elevadas para el uso de la corriente eléctrica se situarán de 22:00 a 23:00 de la noche, con un precio de 175,73 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más caras:

 Franja horaria Precio por MWh
De 22:00 a 23:00 175.73 euros 
De 21:00 a 22:00  175.23 euros 
De 0:00 a 1:00  173.23 euros 
De 23:00 a 24:00 173.23 euros 
De 1:00 a 2:00 164.14 euros 
El precio de la luz en España (foto: Pexels).
El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el domingo 9 de agosto?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, cuyo precio se quedará en -0,1 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:

 Franja horaria Precio por MWh
De 13:00 a 14:00 -0.1 euros 
De 14:00 a 15:00  -0.1 euros 
De 12:00 a 13:00  -0.02 euros 
De 15:00 a 16:00  -0.02 euros 
De 11:00 a 12:00  0.0 euros 

El precio de la luz por hora

HORAPRECIO
De 0:00 a 1:00173.23
De 1:00 a 2:00164.14
De 2:00 a 3:00161.05
De 3:00 a 4:00159.4
De 4:00 a 5:00156.99
De 5:00 a 6:00155.4
De 6:00 a 7:00156.0
De 7:00 a 8:00159.0
De 8:00 a 9:00154.29
De 9:00 a 10:0071.97
De 10:00 a 11:001.13
De 11:00 a 12:000.0
De 12:00 a 13:00-0.02
De 13:00 a 14:00-0.1
De 14:00 a 15:00-0.1
De 15:00 a 16:00-0.02
De 16:00 a 17:000.0
De 17:00 a 18:001.08
De 18:00 a 19:005.88
De 19:00 a 20:0080.0
De 20:00 a 21:00144.47
De 21:00 a 22:00175.23
De 22:00 a 23:00175.73
De 23:00 a 24:00173.23
El precio de la luz en España (foto: Pexels).
El precio de la luz en España (foto: Pexels).

¿Cómo puedo bajar el consumo de luz en mi casa?

  • Controla la temperatura de tu casa: en invierno, evita tener la calefacción a una temperatura muy alta y, en verano, utiliza ventiladores en lugar del aire acondicionado cuando sea posible.
  • Potencia el uso de electrodomésticos: lava la ropa con agua fría o templada, llena el lavavajillas y la lavadora antes de ponerlos en funcionamiento.
  • Examina la potencia contratada para que sea la adecuada para tu consumo.
  • Utiliza la luz natural: abre las cortinas y ventanas durante el día para utilizar la luz del sol y reducir la necesidad de encender las luces.
  • Aplica bombillas LED, ya que consumen mucha menos energía que las tradicionales y duran mucho más.
  • No dejes conectados aparatos: muchos aparatos electrónicos emplean energía incluso cuando están apagados. Por esa razón, desenchufa cargadores, televisores y otros dispositivos cuando no los emplees.