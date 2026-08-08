En esta noticia
El precio medio de la luz para el domingo, 9 de agosto de 2026 en España será de 94.5 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -1.299 % en relación con el valor medio de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el domingo 9 de agosto?
En el transcurso del domingo, 9 de agosto de 2026, las horas más elevadas para el uso de la corriente eléctrica se situarán de 22:00 a 23:00 de la noche, con un precio de 175,73 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más caras:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 22:00 a 23:00
|175.73 euros
|De 21:00 a 22:00
|175.23 euros
|De 0:00 a 1:00
|173.23 euros
|De 23:00 a 24:00
|173.23 euros
|De 1:00 a 2:00
|164.14 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el domingo 9 de agosto?
Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, cuyo precio se quedará en -0,1 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 13:00 a 14:00
|-0.1 euros
|De 14:00 a 15:00
|-0.1 euros
|De 12:00 a 13:00
|-0.02 euros
|De 15:00 a 16:00
|-0.02 euros
|De 11:00 a 12:00
|0.0 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|173.23
|De 1:00 a 2:00
|164.14
|De 2:00 a 3:00
|161.05
|De 3:00 a 4:00
|159.4
|De 4:00 a 5:00
|156.99
|De 5:00 a 6:00
|155.4
|De 6:00 a 7:00
|156.0
|De 7:00 a 8:00
|159.0
|De 8:00 a 9:00
|154.29
|De 9:00 a 10:00
|71.97
|De 10:00 a 11:00
|1.13
|De 11:00 a 12:00
|0.0
|De 12:00 a 13:00
|-0.02
|De 13:00 a 14:00
|-0.1
|De 14:00 a 15:00
|-0.1
|De 15:00 a 16:00
|-0.02
|De 16:00 a 17:00
|0.0
|De 17:00 a 18:00
|1.08
|De 18:00 a 19:00
|5.88
|De 19:00 a 20:00
|80.0
|De 20:00 a 21:00
|144.47
|De 21:00 a 22:00
|175.23
|De 22:00 a 23:00
|175.73
|De 23:00 a 24:00
|173.23
¿Cómo puedo bajar el consumo de luz en mi casa?
- Controla la temperatura de tu casa: en invierno, evita tener la calefacción a una temperatura muy alta y, en verano, utiliza ventiladores en lugar del aire acondicionado cuando sea posible.
- Potencia el uso de electrodomésticos: lava la ropa con agua fría o templada, llena el lavavajillas y la lavadora antes de ponerlos en funcionamiento.
- Examina la potencia contratada para que sea la adecuada para tu consumo.
- Utiliza la luz natural: abre las cortinas y ventanas durante el día para utilizar la luz del sol y reducir la necesidad de encender las luces.
- Aplica bombillas LED, ya que consumen mucha menos energía que las tradicionales y duran mucho más.
- No dejes conectados aparatos: muchos aparatos electrónicos emplean energía incluso cuando están apagados. Por esa razón, desenchufa cargadores, televisores y otros dispositivos cuando no los emplees.