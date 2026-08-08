El precio medio de la luz para el domingo, 9 de agosto de 2026 en España será de 94.5 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -1.299 % en relación con el valor medio de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el domingo 9 de agosto?

En el transcurso del domingo, 9 de agosto de 2026, las horas más elevadas para el uso de la corriente eléctrica se situarán de 22:00 a 23:00 de la noche, con un precio de 175,73 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más caras:

Franja horaria Precio por MWh De 22:00 a 23:00 175.73 euros De 21:00 a 22:00 175.23 euros De 0:00 a 1:00 173.23 euros De 23:00 a 24:00 173.23 euros De 1:00 a 2:00 164.14 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el domingo 9 de agosto?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, cuyo precio se quedará en -0,1 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 13:00 a 14:00 -0.1 euros De 14:00 a 15:00 -0.1 euros De 12:00 a 13:00 -0.02 euros De 15:00 a 16:00 -0.02 euros De 11:00 a 12:00 0.0 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 173.23 De 1:00 a 2:00 164.14 De 2:00 a 3:00 161.05 De 3:00 a 4:00 159.4 De 4:00 a 5:00 156.99 De 5:00 a 6:00 155.4 De 6:00 a 7:00 156.0 De 7:00 a 8:00 159.0 De 8:00 a 9:00 154.29 De 9:00 a 10:00 71.97 De 10:00 a 11:00 1.13 De 11:00 a 12:00 0.0 De 12:00 a 13:00 -0.02 De 13:00 a 14:00 -0.1 De 14:00 a 15:00 -0.1 De 15:00 a 16:00 -0.02 De 16:00 a 17:00 0.0 De 17:00 a 18:00 1.08 De 18:00 a 19:00 5.88 De 19:00 a 20:00 80.0 De 20:00 a 21:00 144.47 De 21:00 a 22:00 175.23 De 22:00 a 23:00 175.73 De 23:00 a 24:00 173.23

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

¿Cómo puedo bajar el consumo de luz en mi casa?