El precio medio de la luz para el lunes, 9 de marzo de 2026 en España será de 121.5 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 5.370 % en relación con el valor medio de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI). Para el lunes, 9 de marzo de 2026, las horas más caras para el uso de artefactos eléctricos se situarán de 20:00 a 21:00 de la noche, con un precio de 217,77 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día: Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 14:00 a 15:00 de la tarde, con un precio de 72,35 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares: Estos son los cuatro electrodomésticos que más energía consumen en el hogar: