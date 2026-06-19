En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

Este viernes, 19 de junio de 2026 en España, la cotización del Litecoin y el euro es de 50,97 euros, cifra que refleja una variación del 1,13% en comparación con el día pasado.

La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, reflejando un aumento continuo. Esta situación sugiere un interés creciente en Litecoin a medida que el mercado se ajusta favorablemente.

En la última semana, Litecoin registró una caída del -3.17%, profundizando una tendencia bajista que en el último año acumula un retroceso del -54.39%. Esta evolución refleja un deterioro sostenido de su cotización y una rentabilidad negativa para quienes mantuvieron posiciones en ese periodo, en un contexto de alta volatilidad y presión vendedora.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Litecoin, con un 25.81%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 52.73%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 48,1 euros.