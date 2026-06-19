En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

Este viernes, 19 de junio de 2026 en España, la cotización del Ethereum y el euro es de 1.958,59 euros, cifra que refleja una variación del -0,44% en comparación con el día pasado.

El precio del Ethereum y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos cuatro días. Esta tendencia sugiere un aumento en la demanda y confianza en estos activos.

En la última semana, Ethereum registró un retroceso moderado del -2.15%, mientras que en el último año acumuló una caída pronunciada del -55.94%. Esta evolución refleja alta volatilidad y una rentabilidad negativa en el balance anual, indicando que, pese a ajustes recientes, la tendencia de largo plazo se ha mantenido bajista durante el periodo considerado.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La volatilidad económica de Ethereum en la última semana ha sido del 39.09%, lo que es menor que la volatilidad anual del 55.68%, indicando que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.835,9 euros.