En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Bitcoin Cash y el euro de este viernes, 19 de junio de 2026 en España es de 226,68 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de -1,18%.

En los últimos cuatro días, el precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva respecto al euro. Esto sugiere un aumento en el valor del Bitcoin Cash frente al euro en este periodo.

Esta tendencia al alza podría indicar un renovado interés en el Bitcoin Cash como activo, lo que podría generar mayor confianza entre los inversores.

En la última semana, Bitcoin Cash registró un descenso del -7.01% y en el último año acumula una caída del -61.82%. Esta evolución refleja una tendencia bajista sostenida y una rentabilidad claramente negativa para los inversores, con pérdidas significativas en el periodo analizado.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin Cash en la última semana fue del 73.31 %, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 55.82 %, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 224,5 euros.