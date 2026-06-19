En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Bitcoin y el euro de este viernes, 19 de junio de 2026 en España es de 72.556,32 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 0,25%.

El precio del Bitcoin y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Esto indica que ambos han tenido un incremento en su valor.

En la última semana, el precio de Bitcoin retrocedió un -4.86% y en el último año su cotización muestra una variación del -44.59%, lo que evidencia una evolución bajista y una rentabilidad desfavorable para quienes mantuvieron posiciones en esos periodos, destacando la alta volatilidad y el riesgo del activo.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 22.92%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, donde la volatilidad anual ha sido del 35.85%.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 70.749,8 euros.