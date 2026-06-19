En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Ripple y el euro de este viernes, 19 de junio de 2026 en España es de 1,3 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de -1,18%.

En los últimos 4 días, el precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva. Esto sugiere que el interés por Ripple está en aumento, lo cual podría atraer más inversiones en el futuro.

Ripple ha mostrado un deterioro en su cotización, con un cambio semanal del -5.36% y una variación anual del -52.25%, lo que evidencia una tendencia bajista sostenida. Esta evolución se traduce en una rentabilidad negativa para quienes han mantenido la criptomoneda en el último año, acentuada por la reciente presión vendedora.

¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La volatilidad económica de Ripple en la última semana fue del 46.07%, lo que es menor que la volatilidad anual del 55.98%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,3 euros.