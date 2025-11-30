En esta noticia

Este lunes, 1 de diciembre de 2025, el precio medio de la energía eléctrica en España alcanzará los 91.77 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 2.215 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el lunes 1 de diciembre?

Para el lunes, 1 de diciembre de 2025, las horas más caras para el uso de la energía eléctrica se registrarán de 20:00 a 21:00 de la noche, con un precio de 145,2 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:

 Franja horaria Precio por MWh
De 20:00 a 21:00 145.2 euros 
De 21:00 a 22:00  129.28 euros 
De 19:00 a 20:00  125.55 euros 
De 7:00 a 8:00 114.39 euros 
De 8:00 a 9:00 111.76 euros 
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el lunes 1 de diciembre?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 11:00 a 12:00 de la mañana, con un precio de 68,66 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:

 Franja horaria Precio por MWh
De 11:00 a 12:00 68.66 euros 
De 13:00 a 14:00  69.57 euros 
De 14:00 a 15:00  70.05 euros 
De 3:00 a 4:00  70.16 euros 
De 12:00 a 13:00  70.27 euros 

El precio de la luz por hora

HORAPRECIO
De 0:00 a 1:0087.02
De 1:00 a 2:0075.78
De 2:00 a 3:0070.5
De 3:00 a 4:0070.16
De 4:00 a 5:0077.31
De 5:00 a 6:0088.74
De 6:00 a 7:00101.11
De 7:00 a 8:00114.39
De 8:00 a 9:00111.76
De 9:00 a 10:0087.7
De 10:00 a 11:0070.62
De 11:00 a 12:0068.66
De 12:00 a 13:0070.27
De 13:00 a 14:0069.57
De 14:00 a 15:0070.05
De 15:00 a 16:0073.37
De 16:00 a 17:0089.93
De 17:00 a 18:0098.78
De 18:00 a 19:00109.35
De 19:00 a 20:00125.55
De 20:00 a 21:00145.2
De 21:00 a 22:00129.28
De 22:00 a 23:00103.2
De 23:00 a 24:0094.18

Todas las fuentes de energía

Las emisiones de dióxido de carbono han experimentado un aumento del 3,99%, lo que supone 301,1 toneladas más emitidas a la atmósfera, si lo comparamos con el día anterior. Del total de la energía eléctrica que se genera en el país, el 47,89% vino de la generación de energías renovables. La obtención de luz se desglosa de la siguiente forma:

  • Eólica: 21,75%
  • Nuclear: 23,91%
  • Ciclo combinado: 19,93%
  • Solar fotovoltaica: 13,18 %
  • Congeneración: 8,27%
  • Hidráulica: 10,7%
  • Carbón: 0%
  • Térmica renovable: 1,94%
  • Solar térmica: 0,33 %
  • Fuel y gas: 0%