Este lunes, 1 de diciembre de 2025, el precio medio de la energía eléctrica en España alcanzará los 91.77 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 2.215 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el lunes 1 de diciembre?

Para el lunes, 1 de diciembre de 2025, las horas más caras para el uso de la energía eléctrica se registrarán de 20:00 a 21:00 de la noche, con un precio de 145,2 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:

Franja horaria Precio por MWh De 20:00 a 21:00 145.2 euros De 21:00 a 22:00 129.28 euros De 19:00 a 20:00 125.55 euros De 7:00 a 8:00 114.39 euros De 8:00 a 9:00 111.76 euros

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el lunes 1 de diciembre?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 11:00 a 12:00 de la mañana, con un precio de 68,66 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 11:00 a 12:00 68.66 euros De 13:00 a 14:00 69.57 euros De 14:00 a 15:00 70.05 euros De 3:00 a 4:00 70.16 euros De 12:00 a 13:00 70.27 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 87.02 De 1:00 a 2:00 75.78 De 2:00 a 3:00 70.5 De 3:00 a 4:00 70.16 De 4:00 a 5:00 77.31 De 5:00 a 6:00 88.74 De 6:00 a 7:00 101.11 De 7:00 a 8:00 114.39 De 8:00 a 9:00 111.76 De 9:00 a 10:00 87.7 De 10:00 a 11:00 70.62 De 11:00 a 12:00 68.66 De 12:00 a 13:00 70.27 De 13:00 a 14:00 69.57 De 14:00 a 15:00 70.05 De 15:00 a 16:00 73.37 De 16:00 a 17:00 89.93 De 17:00 a 18:00 98.78 De 18:00 a 19:00 109.35 De 19:00 a 20:00 125.55 De 20:00 a 21:00 145.2 De 21:00 a 22:00 129.28 De 22:00 a 23:00 103.2 De 23:00 a 24:00 94.18

Todas las fuentes de energía

Las emisiones de dióxido de carbono han experimentado un aumento del 3,99%, lo que supone 301,1 toneladas más emitidas a la atmósfera, si lo comparamos con el día anterior. Del total de la energía eléctrica que se genera en el país, el 47,89% vino de la generación de energías renovables. La obtención de luz se desglosa de la siguiente forma: