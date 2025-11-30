En esta noticia
Este lunes, 1 de diciembre de 2025, el precio medio de la energía eléctrica en España alcanzará los 91.77 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 2.215 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el lunes 1 de diciembre?
Para el lunes, 1 de diciembre de 2025, las horas más caras para el uso de la energía eléctrica se registrarán de 20:00 a 21:00 de la noche, con un precio de 145,2 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 20:00 a 21:00
|145.2 euros
|De 21:00 a 22:00
|129.28 euros
|De 19:00 a 20:00
|125.55 euros
|De 7:00 a 8:00
|114.39 euros
|De 8:00 a 9:00
|111.76 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el lunes 1 de diciembre?
Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 11:00 a 12:00 de la mañana, con un precio de 68,66 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 11:00 a 12:00
|68.66 euros
|De 13:00 a 14:00
|69.57 euros
|De 14:00 a 15:00
|70.05 euros
|De 3:00 a 4:00
|70.16 euros
|De 12:00 a 13:00
|70.27 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|87.02
|De 1:00 a 2:00
|75.78
|De 2:00 a 3:00
|70.5
|De 3:00 a 4:00
|70.16
|De 4:00 a 5:00
|77.31
|De 5:00 a 6:00
|88.74
|De 6:00 a 7:00
|101.11
|De 7:00 a 8:00
|114.39
|De 8:00 a 9:00
|111.76
|De 9:00 a 10:00
|87.7
|De 10:00 a 11:00
|70.62
|De 11:00 a 12:00
|68.66
|De 12:00 a 13:00
|70.27
|De 13:00 a 14:00
|69.57
|De 14:00 a 15:00
|70.05
|De 15:00 a 16:00
|73.37
|De 16:00 a 17:00
|89.93
|De 17:00 a 18:00
|98.78
|De 18:00 a 19:00
|109.35
|De 19:00 a 20:00
|125.55
|De 20:00 a 21:00
|145.2
|De 21:00 a 22:00
|129.28
|De 22:00 a 23:00
|103.2
|De 23:00 a 24:00
|94.18
Todas las fuentes de energía
Las emisiones de dióxido de carbono han experimentado un aumento del 3,99%, lo que supone 301,1 toneladas más emitidas a la atmósfera, si lo comparamos con el día anterior. Del total de la energía eléctrica que se genera en el país, el 47,89% vino de la generación de energías renovables. La obtención de luz se desglosa de la siguiente forma:
- Eólica: 21,75%
- Nuclear: 23,91%
- Ciclo combinado: 19,93%
- Solar fotovoltaica: 13,18 %
- Congeneración: 8,27%
- Hidráulica: 10,7%
- Carbón: 0%
- Térmica renovable: 1,94%
- Solar térmica: 0,33 %
- Fuel y gas: 0%