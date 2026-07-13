En la apertura de mercados de este lunes, 13 de julio de 2026, en España, las acciones de la compañía de seguros Mapfre (MAP) en el IBEX 35 se negocian a 4,43 euros y registran un volumen de 52772 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del 0,32% en comparación con el día de ayer.

En los últimos 10 días, Mapfre mostró una tendencia alcista: racha inicial de subidas, breve corrección a mitad del periodo y recuperación final, cerrando con balance positivo y buen tono.

La variación del Mapfre durante la última semana

La volatilidad económica de Mapfre en la última semana ha sido del 8.61%, mientras que su volatilidad anual se sitúa en un 20.88%. Dado que el 8.61% es menor que el 20.88%, podemos concluir que el comportamiento de Mapfre en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su volatilidad anual, lo que indica una menor variación en su rendimiento reciente.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,43 euros el y un mínimo de 3,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que significa que ha obtenido ganancias después de descontar los costos directos de producción o adquisición de bienes y servicios vendidos. Sin embargo, tras deducir todos los gastos operativos generales, su ganancia final se sitúa en 967.50M, conformando un fondo de inversión.

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La historia de Mapfre

MAPFRE es una aseguradora y reaseguradora española del IBEX 35 con sede en Majadahonda (Madrid). Ofrece productos de seguros (auto, hogar, salud y vida), reaseguro y servicios de asistencia; sus líneas de negocio incluyen Seguros (No Vida y Vida), Reaseguro y gestión de activos.

Opera en más de 40 países, lidera el mercado de No Vida en España y tiene una posición destacada en Latinoamérica. Fundada en 1933, cuenta con más de 30.000 empleados y más de 30 millones de clientes a nivel global.