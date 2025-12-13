Las entidades bancarias en España están intensificando los controles sobre la documentación de sus clientes. Miles de personas podrían ver bloqueadas sus cuentas si no responden a los requerimientos de actualización de datos. Esta medida no proviene de Hacienda, sino de las propias entidades financieras que deben cumplir con la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.

La normativa obliga a los bancos a mantener actualizada la identidad de todos sus clientes mediante copia digitalizada del DNI, NIE o pasaporte. Si el titular no entrega esta documentación cuando se le solicita, la entidad puede bloquear la cuenta de forma temporal o definitiva. El Banco de España ha confirmado que los bancos están legitimados para aplicar estas restricciones cuando los clientes desatienden de forma continuada las peticiones de actualización.

Los bancos pueden bloquear cuentas por falta de documentación actualizada

La Ley 10/2010 establece que las entidades financieras deben almacenar las copias de los documentos de identificación en soportes digitales. No basta con tener una fotocopia física del DNI. Los bancos necesitan una copia digitalizada del documento en vigor para cumplir con las obligaciones de prevención. Si el DNI caduca, el titular debe entregar el nuevo documento para que la entidad pueda escanearlo.

El Banco de España señala que una entidad puede adoptar medidas restrictivas en la operativa de los clientes basándose en que el cliente desatienda de forma continuada sus peticiones. Estas restricciones deben aplicarse de forma gradual. Sin embargo, cuando la identidad del cliente no puede acreditarse, el bloqueo total de la cuenta está justificado. Los bancos no pueden bloquear cuentas sin previo aviso, pero si envían notificaciones por correo, mensaje o llamada y el cliente no responde, procederán al cierre.

Oficial | Hacienda bloqueará cuentas bancarias tras este aviso oficial. (Imagen: archivo).

¿Qué documentación solicitan los bancos y por qué?

Las entidades financieras están pidiendo a sus clientes varios documentos para cumplir con las normativas de Conozca a su Cliente (KYC). Entre la documentación requerida se encuentra el Documento Nacional de Identidad, NIE o pasaporte vigente. También pueden solicitar justificantes del origen de los fondos, como nóminas, declaraciones de la renta, contratos laborales o recibos de autónomos.

Esta actualización responde a la necesidad de prevenir actividades ilícitas en el sistema financiero. El incumplimiento de esta obligación legal puede acarrear sanciones para los bancos. Por eso han intensificado sus esfuerzos para recopilar la documentación necesaria. Los grupos más afectados son autónomos y pequeñas empresas que manejan múltiples transacciones, extranjeros residentes que deben mantener actualizada su documentación, y personas con cuentas inactivas que podrían no haber recibido las notificaciones.

Cómo evitar el bloqueo y desbloquear una cuenta bancaria

Para prevenir el bloqueo de cuentas, los clientes deben estar atentos a las comunicaciones de sus entidades bancarias. Si reciben una solicitud de documentación, deben responder en el plazo establecido. La mayoría de los bancos ha habilitado varios canales: entrega presencial en oficinas, actualización a través de plataformas en línea o envío mediante aplicaciones móviles.

Si la cuenta ya está bloqueada, la solución es presentar el DNI actualizado en la entidad. Algunas entidades permiten enviar la documentación por internet, mientras otras requieren presencia física en sucursal. Una vez que el banco tiene el DNI actualizado, el desbloqueo suele producirse de forma inmediata o en pocos días. El dinero seguirá siendo propiedad del cliente durante el bloqueo, pero no podrá realizar operaciones como transferencias, pagos con tarjeta o retiradas de efectivo hasta regularizar su situación.