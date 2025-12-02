La estabilidad del euro frente al dólar y el repunte de la bolsa española contrastan con una noticia que afecta directamente a los ahorristas europeos: la desaparición de las cuentas bancarias en dólares para quienes no cumplan con los requisitos fiscales en España.

En un contexto de mayor cooperación internacional y de normativas cada vez más estrictas contra la evasión, los bancos bloquean y cierran cuentas en divisa extranjera cuando detectan irregularidades en la declaración de ingresos o en la documentación de los titulares.

El fenómeno no ocurre de manera aislada. Mientras el euro se mantiene por encima de 1,16 dólares al 2 de diciembre, pese a la crisis política en Francia, los inversores observan con atención los movimientos de los mercados y la presión sobre la deuda soberana de los países europeos.

¿Es legal cerrar una cuenta bancaria en dólares sin aviso previo?

Al mismo tiempo en que el euro experimenta un repunte, las instituciones bancarias han intensificado sus controles, respaldadas por el CRS (Common Reporting Standard), un sistema internacional que permite a las autoridades fiscales identificar a los ciudadanos que poseen cuentas en el extranjero y los saldos correspondientes.

Para los clientes, esto implica que mantener ahorros en dólares ya no asegura ni la privacidad ni la protección deseadas. La falta de transparencia, el incumplimiento del Modelo 720 en España, así como la omisión de declarar rendimientos, pueden constituir razones suficientes para que una entidad bancaria proceda a bloquear la cuenta de manera unilateral.

Frente a este panorama, los expertos advierten que únicamente la transparencia absoluta y el estricto cumplimiento de las normativas fiscales permitirán preservar estos depósitos sin riesgos.

Consecuencias de no declarar una cuenta en dólares en el extranjero como ciudadano europeo

En la actualidad, los bancos están obligados a cumplir con estrictas normativas contra el lavado de dinero. La falta de transparencia o la negativa a presentar documentación puede activar alertas internas y, en consecuencia, derivar en el cierre de la cuenta por parte de la entidad bancaria.

En países como España, la Agencia Tributaria exige que cualquier cuenta fuera del país que supere el equivalente a 50.000 euros sea informada mediante el Modelo 720.

No cumplir con esta obligación puede conllevar sanciones económicas que, en ciertos casos, superan el saldo no declarado. Además, los rendimientos generados por esa cuenta, ya sean intereses, dividendos o ganancias por inversiones, deben tributar en la declaración del IRPF.

Las autoridades consideran que no declarar estos activos implica una voluntad de ocultación que puede derivar en inspecciones fiscales o procesos judiciales.

Evita el cierre de tu cuenta en dólares: consejos para cumplir con las normativas fiscales

Presentar la documentación solicitada por el banco Asegúrate de completar y entregar todos los formularios requeridos por la entidad, como el CRS (Common Reporting Standard) o el FATCA, si corresponde.

Estos documentos son esenciales para validar tu residencia fiscal y asegurar la transparencia.

Justificar el origen de los fondos

Los bancos tienen la obligación de confirmar que el dinero depositado proviene de fuentes legales. Guarda los comprobantes de transferencias, declaraciones de ingresos, contratos o facturas que respalden la procedencia de tu capital.

Declarar todos los ingresos generados

Los rendimientos obtenidos en tu cuenta en dólares, como intereses, dividendos o ganancias por inversiones, deben ser incluidos en tu declaración de impuestos del país donde resides. En España, por ejemplo, es necesario declararlos en el IRPF.

Cumplir con las obligaciones fiscales internacionales

Si posees cuentas en el extranjero que superan los 50.000 euros, en España debes reportarlas mediante el Modelo 720. No cumplir con este requisito puede acarrear sanciones que incluso superen el monto no declarado.

Mantener los datos actualizados ante el banco

Asegúrate de que tu información personal, de contacto y fiscal esté siempre actualizada. Cualquier cambio de domicilio, estado civil o residencia fiscal debe ser notificado a la entidad financiera de inmediato.

Evitar movimientos sospechosos

Operaciones inusuales, depósitos en efectivo elevados o transferencias sin justificación pueden activar alertas en los sistemas de prevención de lavado de dinero. Asegúrate de que todos tus movimientos cuenten con respaldo documental.

Consultar con un asesor tributario

Un especialista en fiscalidad internacional puede asistirte en la interpretación de las normativas vigentes y en la elaboración de una estrategia para mantener tu cuenta activa sin riesgos de sanciones ni bloqueos.