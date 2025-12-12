Adiós plazo fijo: las cuentas remuneradas que más intereses pagarán en diciembre de 2025.

Pese a que muchos ahorristas eligen contratar depósitos a plazo fijo para generar intereses, la cuenta remunerada es una de las alternativas de inversión más recomendadas para quienes necesiten disponer de su dinero en todo momento.

Esto se debe a que este tipo de cuenta permite que los clientes tengan a su disposición el dinero invertido y recibir una remuneración. Sin embargo, es necesario conocer cuál es el banco que paga más intereses para obtener un mayor margen de retribución.

Las personas que deseen obtener ganancias con sus ingresos pueden optar por contratar alguna de estas cuatro cuentas remuneradas. ¿Cuáles son?

Las mejores cuentas remuneradas para contratar en diciembre

Para guiar a los ahorristas a realizar una buena elección, el portal especializado en análisis de bancos HelpMyCash detalló cuáles son las mejores cuentas remuneradas para contratar antes de fin de año.

Cuenta remunerada de Revolut

La primera recomendación es la Cuenta remunerada de Revolut, que ofrece hasta un 2,27% TAE en intereses, que se acreditan de forma diaria, algo único en el mercado.

No hay importe mínimo para comenzar a ahorrar, lo que la convierte en una opción accesible para todos. Además, no tendrás que preocuparte por comisiones de mantenimiento y podrás acceder a tu dinero en cualquier momento, con un importe máximo remunerado de hasta 100.000 euros.

Solo necesitas abrir una cuenta en Revolut, lo cual es totalmente gratuito, y empezar a disfrutar de los beneficios de esta cuenta de ahorro flexible y rentable.

Cuenta remunerada de Trade Republic

En segundo lugar, se ubica la cuenta remunerada de Trade Republic, que permite ahorrar sin restricciones. Su Cuenta de Ahorro, con IBAN español y sin necesidad de domiciliar una nómina, ofrece un 2,02% TAE y destaca por no tener importe máximo remunerado, lo que permite generar intereses incluso sobre grandes cantidades de dinero.

Además, no cobra comisiones de mantenimiento y liquida los intereses de forma mensual, lo que facilita el seguimiento del rendimiento de tus ahorros.

Cuenta Clara de Abanca

En tercer lugar se encuentra la Cuenta Clara de Abanca, una cuenta remunerada con IBAN español que no exige domiciliar la nómina para abrirla, aunque hacerlo ofrece ventajas importantes. Si decides domiciliar una nómina o pensión de al menos 1200 euros, podrás disfrutar de una rentabilidad del 2% TAE durante el primer año, con un límite remunerado de hasta 50.000 euros.

Adiós plazo fijo: las cuentas remuneradas que más intereses pagarán en diciembre de 2025. Fuente: narrativas-es

Alternativamente, Abanca permite optar por un incentivo de 500 euros brutos (405 euros netos). La cuenta no tiene comisiones de mantenimiento y liquida los intereses de forma mensual.

Cuenta de Ahorro Bienvenida de Openbank

Por último, la Cuenta de Ahorro Bienvenida de Openbank destaca como una de las ofertas más competitivas para nuevos clientes. Permite ahorrar desde el primer euro y sin pagar comisiones, con una rentabilidad del 2,02% TAE durante los primeros tres meses sin necesidad de cumplir ninguna condición.