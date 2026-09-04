Entre la amplia variedad de juegos de azar que hay en España, la lotería Bonoloto es una de las más famosas del país por los premios extraordinarios que ofrece. Por ese motivo, conoce cómo participar y cuáles fueron los últimos números ganadores.

Las cifras ganadoras del Bonoloto del jueves 3 de septiembre

Durante el jueves, 3 de septiembre de 2026,

Los números ganadores son 07 13 27 29 37 39, la cifra complementaria el 10 y el número de reintegro el 2.

En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo "0" ganador con un premio de "0" euros y la categoría con cinco aciertos más el complementario obtuvo "1" ganadores con un galardón de "155287.9" euros.

Los últimos resultados de la Lotería de Bogotá (foto: Pixabay).

Para el sorteo del jueves, 3 de septiembre de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 5.277.811 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.451.398 euros en premios, según los datos compartidos por LAE.

Los ganadores del último sorteo de la Bonoloto

1.Seis aciertos: Hubo 0 ganadores y, por ello, el premio fue de 0 euros.

2.Cinco aciertos más el complementario: Hubo 1 ganador y, por ello, el premio fue de 155287.9 euros.

3.Cinco aciertos: 94 ganadores con un premio de 826 euros.

4.Cuatro aciertos: 5983 ganadores con un premio de 19,47 euros.

5.Tres aciertos: 102767 ganadores con una recompensa de 4 euros.

6.Reintegro: 527407 ganadores con un premio de 0.5 euros.

¿Cuándo se sortea la Bonoloto?

El sorteo del Bonoloto se efectúa de lunes a domingo a las 21.30 horas desde en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), en Madrid. Sin embargo, tienen permitido alterar el lugar, día y hora de juego mediante una resolución. En dicho caso, el aviso se realizará oficialmente en todos sus canales de comunicación.

¿Cómo jugar al Bonoloto?

Los ciudadanos que quieran participar del juego de la Bonoloto deben escoger entre los números del 1 al 49 para acertar la Combinación Ganadora conformada por 6 bolas de las 49 extraídas del bombo. La cantidad de combinaciones posibles variará según el tipo de apuesta.

La apuesta sencilla permite participar en la jugada del día, el boleto semanal puede ser para dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete sorteos y el múltiple para una o dos semanas.

Resultados del Bonoloto en España (foto: Pixabay).

¿Dónde se cobran los premios del Bonoloto?

Los jugadores acertantes de premios de hasta 2000 euros podrán cobrar sus euros al día siguiente del sorteo en la Lotería y Apuestas del Estado presentando el resguardo del boleto en los puntos de venta oficiales.

En caso de la variante semanal, se deberá esperar hasta la finalización de todos los sorteos de la semana para hacer efectivo el cobro. Sin embargo, para premios iguales o superiores a 2000 euros se liquidan a través de las entidades financieras asociadas:

Unicaja Banco

Banco Sabadell

BBVA

Bankia

CaixaBank

Ibercaja Banco

Cajasur BBK

KutxaBank

Abanca

Cajamar.

Recomendaciones para los jugadores del Bonoloto

Fija un presupuesto, juega solo por entretenimiento y haz pausas; si pierdes, no intentes recuperar las pérdidas.

Si necesitas apoyo, contacta con Jugadores Anónimos: +34 670 691 513 o oficina@jugadoresanonimos.org.

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