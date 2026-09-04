El precio del litro de combustible en España.

El precio del litro de gasolina y gasóleo varía en muchas ciudades y estaciones de servicio de España. Por ese motivo, los conductores necesitan conocer cuál es el precio mínimo y máximo de estos combustibles para no pagar de más al cargar el coche.

Durante este viernes, 4 de septiembre de 2026 , el precio promedio de la gasolina 95 en España es de 1,8 euros, el de la gasolina 98 es de 2,02 euros y el del diésel es de 1,81 euros. En comparación con el día pasado, estas cifras reflejaron una variación del 1.19% en el costo de la gasolina y, en el caso del gasóleo, del 0.97%.

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el viernes, 4 de septiembre de 2026:

Madrid: 1.629 euros hasta los 1.999 euros

Barcelona: 1.629 euros hasta los 1.959 euros

Valencia: 1.589 euros hasta los 1.933 euros

Granada: 1.629 euros hasta los 1.941 euros

Ceuta: 1.694 euros hasta los 1.694 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy viernes 4 de septiembre en España?

Durante este viernes, 4 de septiembre de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.589 euros hasta los 1.979 euros

Barcelona: desde los 1.619 euros hasta los 1.979 euros

Valencia: desde los 1.619 euros hasta los 1.999 euros

Granada: desde los 1.639 euros hasta los 1.959 euros

Ceuta: desde los 1.564 euros hasta los 1.564 euros

Zaragoza: desde los 1.769 euros hasta los 1.949 euros.

Málaga: desde los 1.679 euros hasta los 1.979 euros.

¿Qué es la gasolina 95?

La gasolina 95 se caracteriza por su menor densidad y su mayor limpieza en contraste con el diésel y la gasolina de 98. Resulta ser el carburante perfecto para los automóviles con motores de cilindrada reducida debido a su índice de octanaje (el mínimo establecido en Europa).

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina de 98 es un tipo de carburante de mayor índice de octanaje en comparación con la gasolina de 95, especialmente recomendado para coches con más caballos de fuerza. Presenta una mayor compresión, favoreciendo la limpieza del motor, el sistema de escape y los componentes de inyección.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.809 euros y el máximo es de 2.129 euros

Barcelona: desde 1.799 euros hasta los 2.159 euros

Valencia: desde 1.819 euros hasta los 2.219 euros

Granada: desde 1.915 euros hasta los 2.089 euros

¿Cómo ahorrar combustible en el coche?

La Dirección General de Tránsito (DGT) realizó cinco recomendaciones a los usuarios para ahorrar combustible en el coche:

Viajar con poco peso, ya que llevar poca carga hará que el coche ande más ligero.

Conducir con suavidad al iniciar la marcha para que no se dispare el consumo.

Mantener los filtros limpios para evitar que el coche haga un sobresfuerzo.

Conducir con los neumáticos en buen estado y con la presión correcta.

Contenido generado por inteligencia artificial.