Oficial | Estos trabajadores pueden ausentarse el equivalente a 4 días al año sin perder sueldo por una urgencia familiar (foto: ChatGPT)

Una urgencia familiar puede obligar a abandonar el puesto de trabajo de forma imprevista. En España, el artículo 37.9 del Estatuto de los Trabajadores reconoce el derecho a ausentarse por causa de fuerza mayor cuando existan motivos familiares urgentes relacionados con una enfermedad o accidente.

La norma establece que estas ausencias deben ser retribuidas hasta alcanzar el equivalente a cuatro días al año, por lo que el trabajador no pierde salario durante ese tiempo. El derecho se aplica cuando la situación hace indispensable su presencia inmediata junto al familiar o persona conviviente afectada.

Cuándo se puede utilizar el permiso retribuido de 4 días

El artículo 37.9 contempla este permiso cuando aparece una causa de fuerza mayor por motivos familiares urgentes. La ley menciona específicamente situaciones de enfermedad o accidente que hagan necesaria la presencia inmediata de la persona trabajadora.

La clave está en el carácter urgente e inesperado de la situación. No se trata de un permiso pensado para citas médicas programadas o acontecimientos que puedan organizarse con antelación, sino para circunstancias que requieren una reacción inmediata.

El derecho alcanza tanto a familiares como a personas convivientes, lo que amplía su cobertura más allá del parentesco tradicional. Por ejemplo, puede utilizarse cuando una persona con la que se comparte domicilio sufre un accidente o una enfermedad repentina y necesita atención inmediata.

Cómo funciona el permiso que permite a un trabajador ausentarse por enfermedad de un familiar

Uno de los puntos más importantes es que la ley no concede automáticamente cuatro jornadas completas de permiso. El Estatuto habla de “horas de ausencia” retribuidas equivalentes a cuatro días de trabajo a lo largo del año.

Esto permite utilizar el derecho de manera flexible. Si una emergencia obliga a ausentarse únicamente durante unas horas, no sería necesario consumir una jornada entera. Esas horas se irían computando hasta alcanzar el equivalente anual de cuatro días.

La persona trabajadora puede tener que acreditar posteriormente el motivo de la ausencia. El propio artículo 37.9 prevé que pueda exigirse justificación, mientras que los convenios colectivos pueden concretar qué documentación debe presentarse.

Entre los documentos que pueden servir para justificar la urgencia se encuentran informes médicos, justificantes hospitalarios u otras pruebas que permitan demostrar tanto el hecho causante como la necesidad de presencia inmediata.

Oficial | Estos trabajadores pueden ausentarse el equivalente a 4 días al año sin perder sueldo por una urgencia familiar (foto: ChatGPT) ChatGPT

En qué se diferencia del permiso de 5 días por hospitalización o enfermedad grave

Este derecho no debe confundirse con el permiso retribuido de cinco días previsto también en el Estatuto de los Trabajadores. Ese permiso se aplica en casos de accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que requiera reposo domiciliario.

La diferencia principal está en la naturaleza de la situación. El permiso del artículo 37.9 está diseñado para urgencias imprevistas que exigen presencia inmediata, mientras que el de cinco días responde a determinados supuestos graves expresamente contemplados por la ley.

No todas las emergencias familiares se encuadran automáticamente en el mismo permiso, sino que dependerán de las circunstancias concretas y de lo que establezca el convenio colectivo aplicable. De esta forma, los trabajadores pueden disponer cada año de horas retribuidas equivalentes a cuatro días para atender emergencias familiares urgentes.