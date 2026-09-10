Se despide una de las marcas de ropa más populares del país: cerraron más de 130 tiendas y este año van por más (foto: archivo).

Tras presentar los resultados del primer semestre de este año, Inditex sufrió ayer un fuerte varapalo que se tradujo en una caída de la acción del 3,61%. En cambio, hoy el verde vuelve a pintar la cotización de la textil gallega (+1,06% a primera hora de la tarde), y las principales casas de análisis salieron en bloque a reafirmar su apuesta por la compañía que fundó Amancio Ortega.

El listado de recomendaciones incluye a sociedades de peso como Deutsche Bank que reiteró su consejo de compra. A la entidad alemana le siguió la analista de Berenberg, Anne Critchlow, quien aconseja a sus clientes hacerse con acciones de Inditex.

También mantiene su recomendación de compra Sreedhar Mahamkali, de UBS. Su colega de JP Morgan, Georgina Johanan, en línea con la opinión hegemónica de las casas de análisis, considera las acciones de la dueña de Zara como una oportunidad de compra.

Crecimiento de ventas sostenido

Por su parte, Bankinter recuerda que si bien las ventas baten las estimaciones, la rentabilidad operativa en relación con sus ingresos totales (M. EBIT) se deteriora más de lo esperado por un fuerte aumento de los costes operativos. Como contrapartida, también hace hincapié en que las ventas a tipo de cambio constante siguen ganando tracción y crecen el 9,2% versus el 9% estimado, brecha que aumenta si se las compara con las del primer trimestre y el anual de 2025, esto es 8,8% y 7% respectivamente.

La junta general de accionistas de Inditex ratificó el dividendo de 1,75 euros por acción y destacó el papel de la IA. Fuente: Shutterstock. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Ya en el campo de las predicciones, y de cara al corto plazo, es decir el segundo semestre de este año, el banco prevé un crecimiento de ventas sostenido y un margen bruto estable, en línea con las guías de la compañía, aunque con menor apoyo por tipos de cambio favorables

Asimismo, ve cierto deterioro del M. EBIT con presión continuada de costes de transporte y amortizaciones. En este punto, recuerda Bankinter, el Grupo tiene 480 tiendas vía franquicias en Oriente Medio (8,8% del total), todas abiertas, pero, reconoce, suponen una incógnita en los próximos seis meses.

En el medio plazo, Bankinter augura que el modelo de negocio de Inditex omnicanal, con aprovisionamientos flexibles y de proximidad, además de tiradas cortas que permiten una adaptación rápida a las tendencias de moda y climatología, “dan a Inditex soporte a un crecimiento de ventas sostenido y regular”.

Fuerte presencia del canal online

El banco también vaticina un crecimiento orgánico elevado gracias al incremento de las ventas online, que ya representan el 26,7% del total, muy por encima de las físicas, y que se ven favorecidas por el potencial de expansión de marcas menos maduras que Zara o Zara Home, como Lefties, Bershka y Stradivarius.

“El grupo seguirá invirtiendo en su estrategia de menos tiendas, pero más grandes y en zonas premium, altamente digitalizadas y con capacidad de soporte logístico para las ventas online, que a su vez permite una mayor densidad de ventas por metro cuadrado”, afirma Bankinter en el informe al que tuvo acceso El Cronista España.

En cuanto a nivel márgenes, la entidad sostiene que la flexibilidad del modelo también favorece un margen bruto estable y elevado, pero el M. EBIT ralentizará sus avances “y es más realista anticipar estabilidad y solo un moderado apalancamiento operativo (dilución de costes fijos) para un modelo cada vez más maduro que requiere inversiones para alimentar el crecimiento”.

De hecho, Inditex anuncia un aumento del capex de 200 millones extraordinarios, por encima de los 2.300 millones ya anunciados, para la construcción de un campus en Barcelona. “Las proyecciones asumen algo más de crecimiento, pero menor expansión de márgenes”, alerta.

Modelo más maduro

En resumen, Inditex evoluciona hacia un modelo más maduro, con mayor necesidad de reinversión de los flujos generados para alimentar el crecimiento, y márgenes soportados por ese crecimiento (apalancamiento operativo), más que por continuas ganancias de productividad y eficiencia.

Así las cosas, los analistas de Bankinter, sostienen que con un modelo distintivo, resiliente y difícil de replicar, Inditex sigue siendo superior a sus competidores, por ejemplo, H&M con crecimiento de ventas plano a tipo de cambio constante hasta mayo.

Argumentan, además, que no detectan catalizadores para una elevación de múltiplos en un entorno adverso, como debilidad del consumo discrecional, aumento de materias primas y costes de transporte, aranceles y creciente competencia, por lo que “el potencial de revalorización se debería acompasar al ritmo de crecimiento de los beneficios en torno al 9% en 2026 y 2027”.

RBC antiene su postura positiva

El banco más grande de Canadá por capitalización de mercado y activos revisó sus proyecciones de beneficios para el gigante textil, manteniendo su postura positiva.

“Mantenemos nuestra recomendación de sobreponderar y el precio objetivo de 63 euros para Inditex, debido al sólido impulso de las ventas en el negocio junto con una tendencia de flujo de caja libre que mejora con fuerza”.

El Royal Bank of Canadá destaca que los costes, por ejemplo los relacionados con el transporte, se sitúan algo por encima de lo esperado, “pero creemos que, con el tiempo, Inditex se verá recompensada por su potencial de crecimiento, su consistencia y su fuerte retribución en efectivo”.

Mientras los analistas de RBC recortaron sus previsiones de beneficio por acción para los ejercicios fiscales 2027 y 2028 entre un 1% y un 2%, aludiendo a unas perspectivas de márgenes ligeramente más débiles ante la previsión de que persistan las presiones en los costes de transporte; por otra parte, elevaron sus previsiones de ventas totales en un 1% para esos mismos dos años.

Así las cosas, estos expertos concluyen que el impulso de las ventas de Inditex debería permitirle a la empresa “mantener su valoración y el interés comprador en sus acciones”.