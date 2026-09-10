Calendario de pagos: Seguridad Social adelanta el pago de pensiones y jubilaciones en septiembre, ¿cuándo se cobra según cada banco? Fuente: Freepik

Los pensionistas españoles podrán recibir el pago de su pensión de septiembre antes de que finalice el mes. Aunque la Seguridad Social establece el calendario oficial de abono, varias entidades bancarias adelantan el ingreso y permiten disponer del dinero entre el 22 y el 25 de septiembre de 2026.

Este mes, Bankinter será una de las primeras entidades en ingresar las pensiones, con el pago previsto para el martes 22 de septiembre. CaixaBank y Santander lo harán el jueves 24, mientras que BBVA, Banco Sabadell, ING, Kutxabank y ABANCA tienen previsto el abono para el viernes 25 de septiembre.

¿Qué bancos adelantan el pago de las pensiones en septiembre?

El calendario de septiembre sitúa los principales adelantos entre el 22 y el 25 de septiembre. Bankinter aparece como la entidad que realizará antes el ingreso, mientras que otras de las principales entidades bancarias españolas concentrarán el pago en los días 24 y 25.

Las fechas previstas son las siguientes:

Banco Fecha de ingreso Bankinter Martes 22 de septiembre CaixaBank Jueves 24 de septiembre Santander Jueves 24 de septiembre BBVA Viernes 25 de septiembre Banco Sabadell Viernes 25 de septiembre ING Viernes 25 de septiembre Kutxabank Viernes 25 de septiembre ABANCA Viernes 25 de septiembre Pibank No adelanta el pago

El adelanto no responde a una modificación del calendario de la Seguridad Social. Se trata de una decisión de cada entidad, que puede ingresar el dinero varios días antes de la fecha oficial para que sus clientes dispongan antes de la prestación.

Por este motivo, la fecha puede variar según el banco en el que esté domiciliada la pensión. Los beneficiarios que necesiten conocer el día exacto deben consultar las condiciones de su entidad.

Excelentes noticias para los jubilados: CaixaBank cambia su calendario de pagos y adelanta el cobro de las pensiones. Imagen: archivo.

¿Cuál es la fecha oficial de pago de las pensiones?

La Seguridad Social establece que las pensiones se abonan a mes vencido. La normativa fija que las entidades financieras deben poner la prestación a disposición de los beneficiarios entre el primer día hábil del mes y el cuarto día natural del mismo mes.

En septiembre, por tanto, las entidades que adelantan el pago permiten que sus clientes reciban la mensualidad antes de la fecha oficial. El ingreso anticipado de finales de septiembre corresponde a la pensión que debe cobrarse oficialmente a comienzos de octubre.

Esto significa que quienes cobren su pensión el 22, 24 o 25 de septiembre no reciben una prestación adicional, sino la mensualidad correspondiente que el banco adelanta por decisión propia. La Seguridad Social mantiene su calendario oficial con independencia de estas prácticas bancarias.

¿Qué pensiones se cobran en septiembre?

El pago de septiembre corresponde a la mensualidad ordinaria de la pensión. No incluye una paga extraordinaria, ya que las pensiones contributivas cuentan con dos pagas adicionales al año, que se abonan de forma general en junio y noviembre.

El Banco de España ha recordado a los españoles priorizar el pago de la hipoteca por sobre otras deudas.

Además, la cuantía que recibirá cada pensionista dependerá de su prestación y de la revalorización que corresponda durante 2026. Quienes ya cobraban la pensión desde enero recibirán la mensualidad que corresponda según su situación, mientras que quienes accedieron a la prestación durante el año pueden recibir una cuantía proporcional en función de la fecha de reconocimiento.

Por tanto, el día de ingreso y el importe son dos cuestiones diferentes: el banco determina cuándo estará disponible el dinero de forma anticipada, mientras que la Seguridad Social determina la prestación que corresponde a cada beneficiario .

Antes de hacer cualquier reclamación por un supuesto retraso, conviene comprobar el calendario específico de la entidad bancaria. Las fechas de adelanto pueden cambiar de un banco a otro y también pueden estar sujetas a las condiciones de cada cuenta.