Murio Ley de Alquileres: los propietarios no podrán alquilar su vivienda sin permiso de la comunidad de vecinos. Fuente: Shutterstock.

Independizarse en España se ha vuelto una meta cada vez más difícil para los jóvenes. Tener una casa propia es un sueño que por la realidad económica muchos no puedan costearlo. Los precios de compra y alquiler han alcanzado cifras históricas, y llegar a fin de mes con un piso en solitario parece también lejano.

El alquiler, en particular, es uno de los mayores focos de conflicto. A la escasez de oferta y el aumento sostenido de los precios, se suman problemas como la incertidumbre contractual, el temor a aumentos repentinos y la imposibilidad de acceder a una vivienda sin compartir.

En medio de esta situación, el Gobierno ha decidido intervenir con una reforma que afecta de lleno a los alquileres turísticos en comunidades de vecinos.

Murio la Ley de Alquileres: los propietarios no podrán alquilar su vivienda sin el permiso de la comunidad de vecinos. Fuente: Archivo

Permiso obligatorio de los vecinos para alquiler turístico

Una de las principales novedades de la reforma es que a partir del 3 de abril de 2025 ya no será posible alquilar una vivienda con fines turísticos sin la aprobación expresa de la comunidad de propietarios. Según establece la Ley Orgánica 1/2025, se requerirá “una mayoría cualificada de tres quintas partes de propietarios" para poder utilizar un piso como alojamiento vacacional.

Este cambio significa que los propietarios ya no podrán actuar de forma unilateral cuando quieran convertir su vivienda en un piso turístico. En la práctica, la comunidad tendrá voz y voto real sobre si acepta o no ese tipo de actividad en su edificio. Se trata de un cambio profundo en el equilibrio entre propiedad individual y derechos colectivos en los espacios residenciales.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha sido la impulsora de la medida, desarrollada en conjunto con comunidades autónomas y ayuntamientos. El enfoque está puesto en atajar los efectos negativos del alquiler turístico, como el ruido, la rotación constante de personas y la pérdida de viviendas disponibles para residentes estables.

Los vecinos podrán cobrar más a los pisos turísticos

La reforma también contempla una medida que refuerza la posición de las comunidades: la posibilidad de imponer cuotas adicionales de hasta un 20% a los pisos turísticos. Estas contribuciones extra buscan compensar el mayor desgaste de las zonas comunes que suele generar el tránsito constante de huéspedes temporales.

Es decir, si un propietario logra el permiso de la comunidad para alquilar su piso a turistas, deberá afrontar gastos adicionales para mantener el edificio en condiciones. Esta medida pretende desincentivar el uso intensivo de los inmuebles como negocios de corta estancia, protegiendo al mismo tiempo la convivencia vecinal y la calidad de vida de los residentes.

La norma también habilita a que los propietarios de viviendas tradicionales no deban hacerse cargo de los gastos extra provocados por los pisos turísticos. De esta forma, el coste del uso turístico se reparte de forma más justa entre quienes lo generan.

Ventanilla Única Digital: nuevo control estatal de los alquileres

Otra de las herramientas que se pone en marcha con esta reforma es la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos, un registro estatal que funciona desde el 2 de enero de 2025 y se activará por completo en julio.

Esta plataforma centraliza toda la información relativa a contratos de alquiler turístico y temporal, lo que permitirá controlar, fiscalizar y sancionar a quienes no cumplan con la nueva normativa.

Con esta medida, el Ejecutivo busca reducir el alquiler fraudulento, detectar usos irregulares de las viviendas y promover la transparencia. La digitalización del sistema permitirá a las autoridades detectar pisos turísticos no declarados, algo que se ha convertido en un problema serio en muchas ciudades, especialmente en zonas turísticas como Barcelona, Madrid o Sevilla.

Pedro Sánchez: “Recuperar viviendas para el mercado residencial”

Durante la presentación de la nueva normativa en el Congreso, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explicó que el objetivo final de la reforma es garantizar el acceso a la vivienda habitual. En palabras del mandatario: “Con esta medida se pretende recuperar viviendas para el mercado residencial.”

La frase resume el espíritu de la ley: limitar el uso de los inmuebles como negocio turístico para destinarlos nuevamente a familias, jóvenes y trabajadores que buscan establecerse de manera permanente en un hogar.

El Ejecutivo considera que una parte importante del parque inmobiliario se encuentra “secuestrada” por el uso turístico, lo que reduce la disponibilidad de pisos para quienes buscan contratos a largo plazo. Esta situación, agravada por el aumento de precios, ha contribuido a una crisis habitacional que afecta a miles de españoles.

Un nuevo equilibrio entre derechos individuales y colectivos

La reforma de la Ley de Propiedad Horizontal marca un antes y un después en la regulación del alquiler en España. Hasta ahora, el propietario tenía total libertad para alquilar su vivienda, incluso como piso turístico, sin consultar a los vecinos. Ahora, esa autonomía queda limitada por el interés común y la convivencia.

Se trata de un cambio profundo en el enfoque de la política de vivienda, donde el acceso a un techo digno para vivir prima por sobre la rentabilidad privada. Con esta normativa, el Gobierno pretende dar una respuesta estructural a la presión inmobiliaria y devolver la función social a la vivienda, tal como lo contempla la Constitución Española.