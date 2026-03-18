La venta de una vivienda alquilada en España suele generar una duda inmediata: qué pasa con el contrato de alquiler cuando cambia el propietario y si el inquilino puede reclamar una compensación. No es un detalle menor. Afecta tanto a quienes compran como a quienes viven en la vivienda. El marco legal es claro, pero no siempre se interpreta bien. La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) fija las reglas sobre la subrogación del nuevo propietario y delimita cuándo existe o no derecho a indemnización del inquilino. Cuando se produce la compraventa de una vivienda alquilada, el comprador pasa a ser el nuevo arrendador. Desde ese momento, queda vinculado al contrato de alquiler vigente, siempre que este se ajuste a los requisitos legales establecidos en la LAU. La clave está en la duración. El inquilino mantiene su derecho a seguir en la vivienda durante un mínimo de cinco años si el arrendador era persona física o siete años si era persona jurídica. Durante ese periodo, el contrato se mantiene en las mismas condiciones y no hay lugar a indemnización por venta del inmueble. El escenario cambia cuando el contrato firmado supera esos plazos mínimos. En ese caso, la ley contempla una indemnización al inquilino equivalente a una mensualidad por cada año que exceda el periodo obligatorio. Un ejemplo concreto ayuda a entenderlo: si un contrato se firmó por diez años con un propietario particular y la vivienda se vende en el año ocho, quedan dos años fuera del mínimo legal. Esos dos años generan el derecho a una compensación de dos mensualidades. Aquí aparece un punto clave: esa compensación no la paga el comprador. La obligación de indemnizar al inquilino recae exclusivamente en el vendedor, que es quien firmó el contrato inicial. La ley también permite incluir una cláusula específica: que la venta de la vivienda extinga el contrato de alquiler. Si ese acuerdo está firmado, el nuevo propietario solo debe respetar el arrendamiento hasta cumplir los cinco o siete años legales. El marco que establece la LAU delimita con precisión las responsabilidades. El comprador debe respetar el contrato dentro del plazo protegido, pero no asume obligaciones económicas adicionales. Una vez superado ese periodo mínimo, el contrato puede extinguirse aunque se hubiera pactado una duración mayor. En ese escenario, el inquilino puede perder el derecho a continuar en la vivienda, pero mantiene la posibilidad de reclamar la compensación al antiguo propietario. El resultado es un equilibrio claro: la venta de una vivienda alquilada no deja desprotegido al inquilino, pero tampoco traslada al comprador obligaciones que no asumió. Todo depende de la duración del contrato y de las cláusulas que se hayan firmado desde el inicio.